Utuado, Puerto Rco

Wed. Oct 15th, 2025
Locales

Adriana Díaz avanza a la final del Campeonato Panamericano 2025

By Redacción UTUADOHOY.COM Oct15,2025
La utuadeña Adriana Díaz continúa imparable en el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa 2025, celebrado en Rock Hill, Carolina del Sur. En la semifinal de la categoría individual femenino, Díaz venció contundentemente a la estadounidense Lily Zhang con parciales de 11-8, 11-8, 11-9 y 11-5, asegurando su pase a la final con marcador global de 4-0.

Con este triunfo, la estrella puertorriqueña reafirma su dominio en el continente y su preparación rumbo a los próximos compromisos internacionales.

📍 Rock Hill, South Carolina – ITTF Pan American Championships 2025
🏓 UTUADOHOY.COM está atento al desarrollo del torneo y a los próximos encuentros de Adriana Díaz.

Author

By Redacción UTUADOHOY.COM

UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico

