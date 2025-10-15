Adriana Díaz buscará el pase a la final del Panamericano de Tenis de Mesa

La utuadeña Adriana Díaz enfrentará hoy a la estadounidense Lily Zhang en las semifinales del 2025 ITTF Pan American Championships, en un duelo que definirá quién avanza al partido por la medalla de oro.

Díaz, una de las mejores jugadoras del continente, llega a esta etapa tras dominar su grupo y avanzar con autoridad en las rondas previas. Del otro lado del cuadro, la brasileña Bruna Takahashi se medirá a la canadiense Mo Zhang, completando el grupo de las cuatro mejores de América.

El encuentro entre Díaz y Zhang promete ser uno de alto nivel, con dos jugadoras que se conocen bien del circuito internacional. La ganadora competirá por el título continental y un lugar destacado en el ranking mundial.

🌎 Semifinales – 2025 ITTF Pan American Championships

• 🇵🇷 Adriana Díaz vs 🇺🇸 Lily Zhang

• 🇧🇷 Bruna Takahashi vs 🇨🇦 Mo Zhang

📸 Imagen: ITTF Pan American Championships

