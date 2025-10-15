Utuado, Puerto Rco

Wed. Oct 15th, 2025
Locales

Adriana Díaz buscará el pase a la final del Panamericano de Tenis de Mesa

By Redacción UTUADOHOY.COM Oct15,2025
Adriana Díaz - ITTF AmericasAdriana Díaz - ITTF Americas

La utuadeña Adriana Díaz enfrentará hoy a la estadounidense Lily Zhang en las semifinales del 2025 ITTF Pan American Championships, en un duelo que definirá quién avanza al partido por la medalla de oro.

Díaz, una de las mejores jugadoras del continente, llega a esta etapa tras dominar su grupo y avanzar con autoridad en las rondas previas. Del otro lado del cuadro, la brasileña Bruna Takahashi se medirá a la canadiense Mo Zhang, completando el grupo de las cuatro mejores de América.

El encuentro entre Díaz y Zhang promete ser uno de alto nivel, con dos jugadoras que se conocen bien del circuito internacional. La ganadora competirá por el título continental y un lugar destacado en el ranking mundial.

🌎 Semifinales – 2025 ITTF Pan American Championships
• 🇵🇷 Adriana Díaz vs 🇺🇸 Lily Zhang
• 🇧🇷 Bruna Takahashi vs 🇨🇦 Mo Zhang

📸 Imagen: ITTF Pan American Championships

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Author

Post Views: 171

By Redacción UTUADOHOY.COM

UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico

Related Post

Locales

Adriana Díaz revalida su corona continental y conquista su sexto oro panamericano

Redacción UTUADOHOY.COM Oct 15, 2025
Locales

Adriana Díaz avanza a la final del Campeonato Panamericano 2025

Redacción UTUADOHOY.COM Oct 15, 2025
Locales

Representa a tu barrio en el certamen “Nuestra Belleza Otoao 2025”

Redacción UTUADOHOY.COM Oct 14, 2025

Por Si Te Lo Perdiste

Locales

Adriana Díaz revalida su corona continental y conquista su sexto oro panamericano

Regionales

Municipio de Jayuya anuncia subasta para arrendamiento de locales comerciales y turísticos

Locales

Adriana Díaz avanza a la final del Campeonato Panamericano 2025

Locales

Adriana Díaz buscará el pase a la final del Panamericano de Tenis de Mesa

Ingredients

Ingredients was where

Share List

Heat a tablespoon of butter and a tablespoon of olive oil in a large pan. Wait until the pan is hot and the butter has fully melted.

Vkontakte
Linkedin
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Viber