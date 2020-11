Adriana Díaz celebra sus 20 en China, en medio de tres torneos internacionales

La utuadeña Adria Díaz cumplió 20 años el pasado sábado estando en China, bastante lejos de Utuado.

“Pero también siento que he vivido en mis veinte años, muchísimas experiencias que me han ido formando, y me siento afortunada con todo lo que he hecho y muy emocionada por lo que me resta hacer en el presente y lo que trabaje para el futuro”, dijo en una entrevista con Efe.

La tenimesista utuadeña, participa en ese país asiático en varios torneos; la Copa Mundial de Mujeres en Weihai, las Finales de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, en inglés), en Zhengzhou, y un torneo del World Team Tennis (WTT) en Macao.

El sábado, Adriana, logró adelantar a la llave principal de la Copa del Mundo Femenina, sin embargo, en la madrugada del lunes, Sun Yingsha la derrotó en cuatro sets, 11-5, 11-5, 11-8, 8-11 y 11-7.

Díaz, quien está en China junto a su padre y entrenador nacional, Bladimir Díaz, ocupa la decimonovena posición en el escalafón de la International Table Tennis Federation (ITTF).

