Adriana Díaz revalida su corona continental y conquista su sexto oro panamericano

La utuadeña Adriana Díaz volvió a escribir una página dorada en la historia del deporte puertorriqueño al conquistar, por segundo año consecutivo, la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa 2025, celebrado en Rock Hill, Carolina del Sur.

Con su característico temple y precisión, Adriana venció 4-0 a la brasileña Bruna Takahashi, número uno del continente, sin ceder un solo set. A sus 24 años, la atleta boricua suma ya seis títulos individuales panamericanos, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras del tenis de mesa mundial.

🏆 Sus títulos panamericanos individuales:

2017 – Cartagena de Indias

2018 – Santiago de Chile

2021 – Lima

2022 – Santiago de Chile

2024 – El Salvador

2025 – Rock Hill, Carolina del Sur

Además de su gesta individual, Adriana ha brillado en otras modalidades: ha ganado dos oros en dobles femeninos junto a su hermana Melanie Díaz (2021 y La Habana 2023), y un oro en dobles mixtos con Brian Afanador (2018). Este año también se alzó con bronce en dobles junto a Brianna Burgos, tras un intenso duelo 3-2 ante las mexicanas Clio Bárcenas y Arantxa Cossio.

Una vez más, la campeona utuadeña demuestra que su fuerza no solo está en la raqueta, sino en el corazón. Cada punto jugado en Rock Hill resonó como un eco de orgullo desde su natal Utuado, tierra que la vio nacer y que hoy celebra con emoción otro capítulo de gloria en su carrera.

💬 “El ranking no define el corazón ni la pasión”, se ha dicho de Adriana, y así lo volvió a probar. Con entrega, humildad y coraje, ha puesto a Puerto Rico en lo más alto del podio.

Desde UTUADOHOY.COM, enviamos nuestra más cálida felicitación a Adriana Díaz, orgullo de Utuado y de todo Puerto Rico. 🌺🇵🇷

¡Gracias por seguir inspirando a una generación entera y por recordarnos que los sueños, cuando se persiguen con alma, se convierten en historia!

