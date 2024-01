Alcalde de Lares se pone a la disposición de Miss Puerto Rico Universe 1996 tras diagnóstico de Cáncer

En Alcalde de Lares, Fabián Arroyo Rodríguez recibió, en la tarde de hoy, a María del Rocío Arroyo, Miss Puerto Rico Universe 1996 quien representó al Municipio de la montaña y quien dio a conocer su diagnóstico de Cáncer de tiroides la pasada semana a través de las Redes sociales.

El primer mandatario de la Ciudad del Grito dijo estar comprometido con la Reina de Belleza. “Si las reinas le dan tanta gloria a un pueblo, porque el pueblo no puede estar para nuestras reinas. Aquí Maria tiene un pueblo que estará siempre para ella. Puso en alto a la Ciudad del Grito con mucho amor y ahora es tiempo de devolverlo” expresó el Alcalde de Lares.

Por su parte, la “eterna reina de Lares y Puerto Rico” Maria del Rocío Arroyo dijo estar más que agradecida. “Ha sido difícil, pero saber que cuento con el apoyo de todos los lareños, y no solo los de mi pueblo, se hizo viral, mucha gente me ha llamado, me han dado apoyo, me han ayudado y me han dado las palabras de aliento que se necesitan en este momento” expresó Maria del Rocío Arroyo en una transmisión en vivo desde la red social del Municipio.

De igual forma, el alcalde de Lares habló sobre el mensaje de Maria en las redes sociales y sobre el caso de su hijo, un joven de 19 años que fue diagnosticado con el espectro de autista. “Algo que me impactó fue cuando hablas de tu hijo con autismo, me impactó porque mi ahijado es un niño con autismo y sé cómo se aman”. Añadió el Hon. Alcalde de Lares, quien desde su inicio como primer mandatario dijo estar comprometido con esta causa. Por su parte, la reina lareña habló sobre el libro que escribió titulado “Móntate en el tren del Autismo” donde relata sus vivencias con su hijo desde los dos años.

Maria del Rocío fue coronada como Miss Puerto Rico luego de representar a Lares en el concurso de 1996. Cabe mencionar que Lares ha sido siempre un pueblo de Reinas. La primera mujer en representar a la Isla en un concurso Internacional fue la lareña Mariana Levy Bernal en 1952. No fue hasta 1996, cuarenta y cuatro años más tarde que María del Rocío Arroyo, representando a Lares, logra obtener el título de Miss Puerto Rico para un “back to back” en 1997 con Lydia Guzmán López De Victoria y en 2021, coronarse como, no solo Miss Puerto Rico, sino como Miss Universo, nuestra Denise Quiñones August

Quien quieres cooperar con Maria del Rocío Arroyo puede hacerlo a través de ATH Móvil al número 787-470-2121 o los que prefieran hacerlo por Paypal pueden hacerlo a través de mariaarroyorivera@gmail.com

