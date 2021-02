Alcaldía de Utuado en deterioro

UTUADO, PR – Durante un recorrido realizado por varias agencias municipales, UTUADOHOY.COM pudo percatar el estado en deterioro de algunas facilidades incluyendo, la Casa Alcaldía.

Varias agencias y oficinas municipales en Utuado se encuentran en un estado de desgaste, muchos dicen que en el olvido. A tres semanas de la nueva Administración Municipal, también hablamos con varios Jefes de Agencias designados.

La Casa Alcaldía es una de las facilidades municipales que muestra muchos daños, entre ellos, comején, problemas estructurales y hasta una reciente inundación que ha dejado las alfombras y las paredes impregnadas con un olor húmedo. El protocolo para entrar, es el de todos los lugares luego de la pandemia; temperatura (en el brazo), handsanitaizer, registro. Pero, lo que de verdad afectó nuestro sistema respiratorio fue le mal estado de ese edificio histórico, el olor, el polvo, tal vez hasta el hongo desarrollado por la humedad.

Allí visitamos a varios Jefes de oficinas; Sixto Bermúdez, Secretario Municipal; Bolívar Bermúdez, Administrador de la Ciudad; Sheila Pérez, Oficina Primera Dama; Thalía Vélez Rodríguez, Secretaria del Alcalde y Sonia Méndez, Directora Finanzas.

Durante nuestro recorrido, fuimos testigos, no solo del deterioro físico de todas las oficinas en la Alcaldía, sino también de comida guardada en algunos cuartos, en semejantes condiciones del recinto. Supimos allí, que esa comida era para entregar a familias en necesidad a consecuencia de la pandemia del Coronavirus y la enfermedad del COVID-19.

Aunque el estado físico de nuestra Alcaldía es uno lúgubre, tanto el Secretario Sixto Bermúdez como Bolívar Bermúdez proyectaron esperanza para mover a Utuado hacia el progreso.

Ambos Jefes de agencia, aún no confirmados por la Legislatura Municipal, tienen un largo historial profesional. En el caso de Sixto Bermúdez, quien viene del sector académico y con experiencia en el gobierno, dice que “el gobierno se debe administrar como una empresa privada y hacerlo eficiente.”

“El gobierno debe ser facilitador“, expresó Bermúdez en cuanto a su opinión de lo que debe ser el gobierno y en la dirección a donde lo quiere llevar.

En cuanto al Administrador de la Ciudad, Bolívar Bermúdez, se muestra optimista sobre a donde va la nueva administración municipal. “Tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo. Encontramos una alcaldía en muy mal estado, pero le estamos metiendo mano, hasta comején tenía la oficina del alcalde, la misma donde se recibe al Pueblo y a personas con quienes se espera que aporten a nuestra comunidad“.

De acuerdo a lo que nos explicó, en las próximas semanas se estará realizando varios proyectos para la revitalización de Utuado, “incluso, tendremos la colaboración de otros municipios, tanto penepés como populares, aquí lo importante es hacer el trabajo que se necesita.”

Entre las alfombras manchadas por la humedad y el agua estancada, las paredes húmedas, el plafón caído en varias partes, también nos enteramos de que el municipio arrastra una auditoría. Aunque no se precisaron los detalles de la misma, está en curso “y viene de antes“.

Para informar justamente al Pueblo, UTUADOHOY.COM se comunicó con el exalcalde, Ernesto Irizarry Salvá, quien en su administración no se comunicaba frecuentemente con este medio, pero esta vez, si logramos contacto.

“Mira, lo del comején es cierto, y sí, la alcaldía tiene varias fallas estructurales que hay que arreglar, pero yo no iba a arreglar mi oficina cuando había un pueblo en necesidad“, dijo Irizarry Salvá mediante llamada telefónica.

El ahora exalcalde nos comunicó que luego de las elecciones, le llegaron al municipio 7 millones de dólares, cinco, provenientes de FEMA y dos del CARES Act. “Ahora hay dinero para hacer todo lo que yo no pude hacer porque no me aprobaron los fondos“, acentuó.

Nuestra visita a la alcaldía, la primera de este medio noticioso en 10 años y no por falta de intento nuestro reveló, que ese edificio necesita arreglos inmediatos. Fue evidente el deterioro, que no parece reciente, sino que viene así por mucho tiempo. Ya la pasada administración, Utuado le pasó factura, queda que la nueva administración haga lo que le toque por el bien colectivo de este pueblo nuestro.

Este artículo es parte de una serie: Mañana les presentaremos nuestro recorrido por la Oficina Para el Manejo de Emergencias y Desastres Municipal. Más adelante el Motor Pool o Garaje Municipal.

