Utuado, Puerto Rco

Wed. Oct 15th, 2025
Locales

ALERTA: Agresión grave en el barrio Caguana

By Redacción UTUADOHOY.COM Oct14,2025
Noticia de último momento

NOTICIA EN DESARROLLO

UTUADOHOY.COM se mantiene atento a la información que se está divulgando sobre un incidente de agresión grave ocurrido en la mañana de hoy, martes 14 de octubre de 2025, en el barrio Caguana de Utuado, donde se alega que un hombre agredió a su padre de 83 años en el área de la cabeza con una piedra.

Según datos preliminares ofrecidos por la Policía, el hombre mayor fue trasladado por paramédicos a un hospital del área, donde se encuentra en condición de cuidado. Las circunstancias del suceso permanecen bajo investigación por las autoridades.

El caso fue atendido inicialmente por el agente Alejandro Soto Santiago, del Precinto de Ángeles en Utuado, bajo la supervisión del sargento David Ríos Ruiz, y luego referido a la División de REDPAPD del CIC de Utuado para la continuación de la investigación.

⚠️ UTUADOHOY.COM continuará atento al desarrollo de esta noticia y ofrecerá actualizaciones tan pronto las autoridades brinden información oficial adicional.

Author

By Redacción UTUADOHOY.COM

UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico

