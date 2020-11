ALERTA: Utuado sobrepasa los 200 contagios a la vez que los CDC pide quedarse en casa para Thanksgiving

COVID-19 UPDATE – Los contagios de COVID-19 en Utuado sobrepasaron los 200 según la data oficial del Departamento de Salud.

Indica el reporte que en las últimas 24 horas, se registraron 9 contagios nuevos, sumando 201 desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico.

Las últimas semanas han sido semanas de nuevos récords en todos los niveles, tanto como a nivel federal, estatal y municipal. Utuado ha reportado nuevos contagios casi todos los días y en la mayoría de los casos por encima de lo 8 casos.

Para hoy a nivel estatal, Salud reportó 21 muertes por COVID-19; mientras, se registraron 920 casos confirmados, 129 casos probables y 395 casos sospechosos adicionales. Entre estas muertes, una fue en nuestra Región de Arecibo, un hombre de 59 años.

Con estos fallecimientos adicionales, el total a nivel de todo Puerto Rico es 1,012.

El total de los resultados de casos confirmados de COVID-19 es 45,268 de los cuales 24,415 son mujeres y 20,853 son hombres. Como parte del reporte, se registraron 395 casos sospechosos adicionales, con fecha de toma de muestra que comprende del 5 al 19 de noviembre. Estos casos, por definición, son aquellos que tienen una prueba serológica positiva. En este renglón, el total es 37,873.

Las hospitalizaciones hoy suman 621 con 98 personas en intensivo a causa del COVID-19, y 99 personas están en ventilador artificial.

La situación no se ve mejor a nivel nacional, ya que hoy se reportan 185,095 contagios nuevos, según indica los CDC. Unas 2,045 muertes se registraron en este informe. North Dakota y South Dakota encabezan la lista donde mas contagios se reportan en los últimos siete días. Tres territorios no reportaron ni un solo caso. Estos son; American Samoa, Federated States of Micronesia y Palau.

Según reporta nuestra aliada de noticias, Democracy Now, expertos en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington ahora predicen que habrá más de 470.000 muertes por coronavirus en Estados Unidos antes del uno de marzo de 2021, a menos que se extienda entre la población del país el uso de mascarilla, una medida que según afirman podría salvar unas 65.000 vidas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están pidiendo a los estadounidenses que se abstengan de viajar durante los días festivos de Acción de Gracias, ya que las reuniones familiares podrían provocar un aumento en los números de contagios y muertes por coronavirus.

