Angeles se convierte en sede de evento importante de la industria de eventos y bodas

UTUADO, PR – La pasada semana el barrio Ángeles se convirtió en el epicentro de la industria de eventos y bodas de Puerto Rico.

Y es que MGT Events, LLC escogió a Utuado, específicamente la Hacienda Dos Ríos en el barrio Ángeles para producir su Styled Shoot y así promover los servicios de bodas en Puerto Rico y Utuado.

La producción envuelve la recreación completa de una boda, desde el coctel de entrada hasta la fiesta de cierre. En este caso se pudo escenificar una boda en la hermosa hacienda utuadeña.

Mariela González Tardy

“Fue una colaboración realizada por profesionales de la industria, tanto utuadeños como del resto de las isla. Todos unidos con el propósito de seguir celebrando el amor y las posibilidades. La hacienda fue el lugar ideal con bellos espacios de exterior,” expresó la Coordiandora de Eventos y CEO de MGT Events y You & Me Weddings, Mariela González Tardy.

González Tardy no es ajena a Utuado, ya que es una utuadeña adoptada en cierta manera. La familia de su esposo es el de barrio Paso Palmas y visita muy frecuentemente la Ciudad del Viví por razones familiares y profesionales. Lleva una carrera en la industria de coordinación de eventos con su propia compañía y es Staff Coordinator para una compañía del Área Metropolitana que brinda servicios a hoteles reconocidos y venues de gran prestigio a nivel de Puerto Rico e internacional.

El evento sirvió de práctica para implementar los nuevos protocolos de seguridad y salubridad a consecuencia del COVID-19. Lo que según González Tardy, fue un éxito y “todos cumplieron“.

En el styled shoot participó la decoradora utuadeña Sarita Santiago Afanador de Creativa D’eventos y Elizabeth Cortés de Hacienda Dos Ríos. Participaron también, los modelos Jonathan Enrique Martinez, quien personificó al novio y la utuadeña María Declet como la novia.

Mariela González Tardy junto a María Declet, foto por Aquamarina Weddings

El evento tuvo cobertura tanto local como internacional a través de UTUADOHOY.COM y WeddingWays.

Otras compañías y colaboradores que participaron fueron:

Aquamarina Weddings: Fotografia y Edición

facebook.com/aquamarinaweddings

Puerto Rico From Above: Drone Photography

instagram.com/prfromabove

Isabella Bride: Moda novia y accesorios

facebook.com/isabellabridepr

Leonardo Fifth Avenue: Moda Novio y Accesorios

facebook.com/leonardofifthavenue

Valery Negrón: Arreglo modelos

@valerymuastylist

CR Design Studio: Backdrop ceremonia

facebook.com/creativeresultspr

Ouvva Sangria: Estacion de Sangrias

facebook.com/ouvvasangria

LILIWeds : Invitaciones e impresos personalizados

facebook.com/liliweds

Jazael Falero: Violinista

facebook.com/JazaelFalero.violinista.cantante.dj

