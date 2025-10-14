Avanzan proyectos de remodelación en Utuado, informa el alcalde Jorge Pérez Heredia

UTUADO – El alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, ofreció recientemente una actualización sobre el progreso de varios proyectos de infraestructura y remodelación que se están llevando a cabo en distintos puntos del municipio. A través de un video difundido en redes sociales, el ejecutivo municipal explicó el estatus de obras clave que buscan modernizar áreas esenciales y mejorar la calidad de vida de los utuadeños.

Entre los proyectos mencionados por el alcalde se encuentran la remodelación de la plaza pública, la rehabilitación de la plaza del mercado municipal, la reconstrucción del puente La Esperanza y el puente que conecta a la Universidad de Puerto Rico en el sector Salto Arriba, el cual —según indicó— se espera que esté completado para el mes de diciembre de este año.

“Estamos comprometidos con devolverle a Utuado sus espacios, su movilidad y su sentido de comunidad. Cada proyecto que se está desarrollando representa una inversión en el bienestar y el futuro de nuestro pueblo”, expresó Pérez Heredia en su mensaje.

El alcalde también resaltó que las obras avanzan en distintas fases: algunas ya se encuentran en construcción, mientras otras están en proceso de permisos o contratación. Añadió que los trabajos cuentan con el respaldo de fondos estatales y federales, y que se realizan con el objetivo de impactar positivamente la seguridad, la economía y la estética del casco urbano y las comunidades adyacentes.

Además, destacó que el puente La Esperanza y el de Salto Arriba, ambos de gran importancia para la conectividad municipal, permitirán un tránsito más ágil y seguro entre sectores que por años han enfrentado limitaciones de acceso debido a daños estructurales.

“Sabemos que estas obras generan incomodidades temporeras, pero son necesarias para encaminar a Utuado hacia un desarrollo ordenado y sostenible”, añadió el alcalde.

Las iniciativas forman parte de un plan de mejoras municipales que busca revitalizar la infraestructura pública, fortalecer la seguridad vial y fomentar la actividad económica local, en especial en el casco urbano y zonas de acceso a la Universidad de Puerto Rico.

A continuación, el mensaje completo del alcalde Jorge Pérez Heredia:

Author Redacción UTUADOHOY.COM UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico