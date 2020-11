Batalla por la alcaldía: lo que sabemos al momento

#Elecciones2020

El proceso de contabilización de votos sigue en proceso en San Juan, sin embargo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha actualizado los números desde ayer miércoles.

Sabemos, según la información publicad por la Comisión, que se han contabilizados 52 de 53 colegios electorales, lo que significa 96.23% de votos contados.

Sabemos además que la participación electoral en Utuado fue baja en ambos partidos. Solo 10,250 personas participaron de este evento electoral de cerca de 22,781 personas inscritas.

También sabemos que Ineabelle Medina González ha obtenido, al momento, 4,090 votos, siendo así la persona con mas votos electa en Utuado.

Fuente: CEE

Lo que nos dicen nuestras fuentes en ambos bandos, es que la ventaja entre Jorge Pérez y Ernesto Irizarry no es muy amplia. En diferentes momentos del día ha sido entre 10 a 30 votos y en otros momentos en alrededor de 400 votos. Lo que demuestra que hasta que no se cuente el último voto, no sabremos quién es el alcalde.

En un reportaje de Noticentro 4 se pudo apreciar un grupo de utuadeños en el Coliseo Roberto Clemente mientras se hace el conteo de papeletas.

Otra alcaldía que sigue en pugna es la de la Capital. Allí, Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista (PNP) se batallan en una muy cerrada contienda electoral.

Se espera que entre esta noche y mañana se sepan los resultados.

Pendientes a UTUADOHOY.COM para más noticias sobre los resultados de las elecciones.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios