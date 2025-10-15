Utuado, Puerto Rco

Wed. Oct 15th, 2025
El Tiempo

Calor, lluvias y posibles tormentas eléctricas afectan hoy a Utuado

By Redacción UTUADOHOY.COM Oct15,2025

UTUADO | Miércoles, 15 de octubre de 2025

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS San Juan) pronostica para hoy un patrón de altas temperaturas, lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas en gran parte del interior montañoso, incluyendo Utuado.

Durante la mañana se esperan aguaceros aislados, seguidos por un aumento significativo en la actividad de lluvia y tormentas entre el mediodía y las 5:00 p. m. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de 88 °F, con vientos leves del sur-suroeste y una probabilidad de precipitación del 90 %. Las acumulaciones de lluvia podrían oscilar entre tres cuartos y una pulgada, lo que podría ocasionar inundaciones urbanas o de pequeños riachuelos en sectores propensos.

🌡️ Advertencia de Calor vigente

El NWS mantiene una Advertencia de Calor para gran parte de Puerto Rico —vigente de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.— que, aunque afecta principalmente zonas urbanas y costeras, podría impactar también a trabajadores al aire libre y a personas vulnerables en municipios del interior como Utuado.

El índice de calor podría sobrepasar los niveles seguros durante la tarde antes de mejorar entrada la noche. Las autoridades recomiendan beber suficiente agua, evitar actividades intensas bajo el sol, usar ropa ligera y revisar el bienestar de ancianos o personas sin acceso a sistemas de enfriamiento.

Riesgo de tormentas eléctricas y rayos

Los vientos del sur-suroeste desplazarán las áreas de mayor desarrollo de tronadas hacia el norte de la Isla, pero no se descartan tormentas eléctricas locales sobre el área de Utuado y municipios vecinos. Las descargas eléctricas podrían afectar labores agrícolas, actividades al aire libre y el tránsito en horas de la tarde.

El meteorólogo del NWS advirtió que estos eventos son típicos del patrón de calor y humedad de octubre, pero insistió en mantenerse atentos:

“Aunque las lluvias son parte del ciclo diurno habitual, los rayos y la acumulación rápida de agua pueden representar riesgos reales, especialmente en terrenos empinados como los de Utuado”.

🌙 Condiciones para la noche

Durante la noche de hoy se anticipan lluvias dispersas entre las 9 p. m. y la medianoche, seguidas de cielos parcialmente despejados. La temperatura mínima rondará los 72 °F con vientos suaves del sur.

☀️ Pronóstico extendido

  • Jueves: lluvias y tronadas probables en la tarde (60 % de probabilidad), con máxima de 87 °F.

  • Viernes: condiciones similares, con incremento en las lluvias y posibles tormentas eléctricas (90 % de probabilidad).

  • Sábado y domingo: patrón variable con sol en la mañana y lluvias dispersas en la tarde.

🔹 Recomendación: Manténgase atento a los boletines meteorológicos y a las actualizaciones de UTUADOHOY.COM para conocer las condiciones del tiempo en tiempo real.

Author

By Redacción UTUADOHOY.COM

UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico

