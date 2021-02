Cargos por fraude a hombre que cobraba y no hacía el trabajo

UTUADO, PR – Cargos por apropiación ilegal y fraude fueron radicados ayer en ausencia en contra de Graciano Oquendo Andújar de 49 años y residente en Camuy. El hombre fue contratado el mes de octubre del 2020 para realizar trabajos de construcción en el barrio Sabana Grande de Utuado y se le pagaron $2,600.00 dólares en efectivo, pero este no realizó el trabajo. Posteriormente el hombre le entregó un cheque a la querellante por el monto total pagado, pero el cheque no tenía fondos y la cuenta no estaba activa desde 2016. Así indica la información ofrecida por el Sargento Elvin Maldonado Soto, de la división Propiedad del CIC de Utuado

El Agente William de la Rosa, consultó con la fiscal Elizabeth Acevedo quien instruyó a radicar cargos en ausencia por violación al artículo 202 de fraude y el artículo 182 de apropiación ilegal.

El caso fue llevado ante la presencial de la Juez Melissa Santiago Nuñez, del tribunal de Utuado, la cual encontró causa en ambos cargos imponiéndole fianza de $15,000.00 por cada delito y expidiendo una orden de arresto en su contra.

