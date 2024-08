Crónicas de Utuado: Reviviendo Nuestra Historia

Entrada de hoy: Ciclones Tropicales: Breves Notas Sobre Las Tormentas Que Han Impactado a Utuado

En UTUADOHOY.COM, publicamos esta crónica histórica como parte de nuestra sección de historia utuadeña Crónicas de Utuado: Reviviendo Nuestra Historia, coincidiendo con el inicio del pico de la temporada de huracanes. Recordar los eventos pasados y sus impactos nos ayuda a prepararnos mejor para los posibles fenómenos futuros. Esta crónica se basa, en parte, en los detallados estudios del profesor Rubén Maldonado Jiménez, quien ha documentado los efectos de varios huracanes en Utuado a lo largo de la historia.

La idea de publicar un escrito sobre los huracanes surgió hace aproximadamente dos o tres semanas, cuando contacté al profesor Maldonado. No imaginaba que coincidiría con el paso de una tormenta mientras editaba la información recopilada, lo que me llevó a investigar sobre huracanes más recientes, además de los que el profesor ya había estudiado.

Si bien esta crónica no incluye todos los ciclones que han impactado nuestra región, destacan aquellos que han dejado una huella significativa en la memoria colectiva de los utuadeños, ya sea porque los vivieron directamente o porque alguien que los vivió les contó sobre ellos. Por esa razón, y habiéndola vivido y cubierto para UTUADOHOY.COM, he incluido a Ernesto, la tormenta que acaba de pasar.

Santa Ana – 1825

El huracán Santa Ana, registrado el 26 de julio de 1825, es uno de los primeros grandes huracanes documentados que afectó a Utuado. Este fenómeno atmosférico causó una devastación considerable en Puerto Rico, con un saldo de 374 muertos y alrededor de 1,210 heridos, siendo uno de los más mortíferos en la historia de la isla, solo superado por el huracán San Ciriaco en 1899. Santa Ana ingresó a Puerto Rico entre Humacao y Yabucoa y salió entre Arecibo y Vega Alta, afectando principalmente a los pueblos del Este, Norte y centro de la Isla.

En Utuado, los efectos del huracán fueron menos devastadores en comparación con otras regiones. En una carta fechada el 29 de julio de 1825, el Teniente a Guerra don Silvestre de Aibar informó al Capitán General y gobernador de Puerto Rico, Miguel De La Torre, que “no me es posible dar V.E. en partes y circunstancias…las pérdidas del territorio por que las crecientes de los ríos intercepta la comunicación… En el pueblo no ha sucedido desgracia ninguna personal y de sus inmediaciones acaban de traer dos niños que han sido víctimas entre los escombros de la casa… donde vivían, y derribó la tormenta”. Aunque en el pueblo no se reportaron desgracias personales significativas, se registraron dos niños fallecidos en las inmediaciones, víctimas de la caída de una casa derrumbada por la tormenta. El alcalde Aibar, en una comunicación posterior del 3 de septiembre de 1825, confirmó que “las consecuencias no han sido como eran de persuadirse, y sólo dos de las víctimas que ocasionaron las ruinas de una casa-bohío, sin otro más desastre que pequeñas pérdidas, ya reparadas en la activa diligencia de los vecinos”.

San Jacinto – 1827

Dos años después, el 17 de agosto de 1827, otro huracán, conocido como San Jacinto, azotó Utuado. Este evento también dejó una marca significativa en la región. El Teniente a Guerra, Miguel de Rivera Quiñones, comunicó al Capitán General De La Torre que “en el día diez y siete del presente mes acometió… un huracán que se declaró como a las ocho de la noche… con tanta vehemencia acompañado de continuos aguaceros que duró hasta el amanecer del siguiente día”. Los estragos fueron innumerables: las cosechas fueron devastadas, los platanales completamente derribados y muchos árboles frutales y cafetales destruidos. Además, un considerable número de casas fueron derribadas, incluyendo algunas en construcción, y otras quedaron en necesidad de reparación.

La documentación existente no proporciona detalles específicos sobre el impacto del huracán San Jacinto en la educación local, como la condición de la casa-escuela del maestro o la de los niños matriculados. Sin embargo, es evidente que el huracán causó una interrupción significativa en la vida cotidiana y la economía agrícola de Utuado.

Huracán San Ciriaco – 1899

El huracán San Ciriaco, que azotó Utuado el 7 de agosto de 1899, es recordado como uno de los más devastadores en la historia de la isla. Este huracán llegó poco después de la llegada de Estados Unidos a Puerto Rico y aproximadamente un mes después de que Francisco de B. Martínez fuera nombrado alcalde de Utuado. San Ciriaco golpeó con fuerza a medianoche, dejando una estela de destrucción a su paso.

Los efectos del huracán San Ciriaco en Utuado fueron descritos por el periódico La Correspondencia, del martes 15 de mayo de 1899, de la siguiente manera:

“El fuerte del huracán duró desde la una de la madrugada del 8 hasta las 5 de la mañana del 9. Dice el alcalde: ¡Nada más horroroso!… los vientos y las aguas han destruido la población casi por completo. La premura con que queremos comunicar los hechos no me permiten detallarlos, porque para ellos necesitaríamos tiempo y no es posible esperar. Los ríos han inundado el pueblo en su parte baja, arrastrando veinte casas, que han desaparecido con cuanto contenían. El edificio de la cárcel ha sido destruido y los presos, algunos de los cuales han desaparecido, están en una casa también deteriorada y que no reúne condiciones de seguridad. El matadero, la enfermería, las casas escuelas, estación de telégrafos y la Iglesia católica, han sido destruidos unos totalmente y otros en parte. El cementerio ha sufrido grandes averías. Las casas particulares, en su parte, en ruinas. No hay comunicación con ningún pueblo. Los caminos perdidos completamente. Los edificios y maquinarias de luz eléctrica, han encontrado a su paso y nos tienen incomunicados. De los campos llegan noticias horrorosas. La jurisdicción entera se encuentra sin hogar. No ha quedado ni una sola casa, de las pertenecientes a la clase pobre. El hambre cunde y témese un conflicto; centenares de personas concurren a la Alcaldía en demanda de auxilio. Han perecido más de cuatrocientas personas. Se impone el socorro a esta jurisdicción, pues de no, perecerá de hambre. El Ayuntamiento carece de un centavo; todo cuanto tenía ha desaparecido. Rogamos el pronto auxilio del Gobierno.”

San Felipe – 1828

El pueblo de Utuado ha sido testigo de la implacable furia de la naturaleza, un lugar donde los elementos se despliegan con una intensidad que deja huellas profundas en la memoria colectiva. Las noches en lunadas, donde las sombras de los árboles se extienden bajo las crenchas de luz, son testigos de la calma antes de la tormenta. Sin embargo, en la madrugada del 13 de septiembre de 1928, esa paz fue quebrantada por la llegada del huracán San Felipe, cuyo espíritu colérico arrasó con montes, carreteras y viviendas, dejando en su estela nada más que ruinas y un hedor a muerte que impregnaba el aire.

San Felipe no solo derribó árboles y casas; también destruyó vidas y sueños. La barriada conocida como Judea, hogar de los más pobres de Utuado, fue una de las más afectadas. Sesenta y cinco casas, construidas con sacrificio y privaciones, fueron barridas por los vientos demoníacos, dejando a sus habitantes en la intemperie, esperando la mano piadosa que les ofreciera refugio. Sin embargo, en medio de esta devastación, las casitas construidas por la Cruz Roja resistieron los embates del huracán, permaneciendo como un símbolo de esperanza y misericordia en medio del caos.

Los efectos de San Felipe se extendieron más allá de la destrucción física. Francisco Ramos Sánchez, cronista de la época, narró con dolor y detalle los estragos causados por el huracán en las carreteras, las casas, y la ayuda brindada por la Cruz Roja. Sus palabras nos transportan a ese momento de desolación, cuando todo parecía perdido, y solo quedaba la esperanza en la ayuda externa y en la resiliencia de los sobrevivientes.

Santa Clara/Betsy – 1956 y Eloisa – 1975

Años más tarde, otros huracanes como Santa Clara (1956) y la tormenta tropical Eloísa (1975) continuarían dejando su marca en Utuado. Guillermo Gutiérrez Morales, un poeta utuadeño, dedicó parte de su obra a capturar el impacto de estos fenómenos en la vida del pueblo. Su poemario Sonetos del Huracán es un testimonio de cómo estos eventos moldearon no solo el paisaje, sino también la psique de los utuadeños.

Cada temporada de huracanes, los recuerdos de San Felipe, San Ciriaco, Santa Clara y Eloísa resurgen, trayendo consigo relatos de supervivencia, pérdida y reconstrucción. Estos eventos han dejado una marca indeleble en la historia de Utuado, recordándonos la fragilidad de la vida frente a la naturaleza y la fuerza del espíritu humano para resistir y reconstruir, una y otra vez.

Huracán Hugo – 1989

Desde el huracán San Ciriaco en 1899, Utuado ha sido testigo de otros eventos meteorológicos importantes. Uno de ellos fue el huracán Hugo, que afectó la isla del 17 al 18 de septiembre de 1989. Con vientos de 140 mph y categoría 4, Hugo impactó gravemente Vieques, Culebra y la mitad este de Puerto Rico. En Utuado, los efectos fueron menos severos, pero la devastación fue considerable. Una persona falleció en Culebra al negarse a abandonar su velero.

Huracán Marilyn – 1995

El huracán Marilyn, que golpeó entre el 15 y 16 de septiembre de 1995, fue uno de los más activos en esa temporada. Marilyn pasó cerca de Culebra y sus lluvias torrenciales causaron que muchos ríos se desbordaran. Los efectos más severos se sintieron en la isla de St. Thomas, pero Puerto Rico también sufrió inundaciones significativas.

Huracán Hortense – 1996

El huracán Hortense, que entró por el sur de la isla el 9 de septiembre de 1996, fue otro evento notable. A pesar de ser de categoría 1, sus lluvias torrenciales causaron graves inundaciones, especialmente en Guayama, donde 18 personas perdieron la vida debido a las crecidas del río Guamaní.

Huracán Georges – 1998

El huracán Georges cruzó Puerto Rico de este a oeste el 21 y 22 de septiembre de 1998, afectando toda la isla. Con vientos de 115 mph y categoría 3, Georges no causó muertes directas pero provocó daños estimados en 6 mil millones de dólares. Las intensas lluvias causaron el desbordamiento de varios ríos, siendo uno de los más devastadores el río Grande de Arecibo.

Hasta aquí, este breve resumen es basado en la investigación del Profesor Rubén Maldonado Sánchez – Para leer el estudio en su totalidad puede visitar Academia.edu

Huracán María – 2017

El 12 de septiembre de 2017, una onda tropical emergió de la costa oeste de África, iniciando un viaje que culminaría en la devastación del Caribe. Lo que comenzó como una depresión tropical desorganizada, rápidamente se transformó en el huracán María, un ciclón de categoría 5 que dejó una marca indeleble en la región. Al llegar a Puerto Rico el 20 de septiembre, María atravesó la isla con una fuerza que pocos habían presenciado antes, dejando destrucción a su paso.

En Utuado, el impacto de María fue particularmente devastador. Los ríos y quebradas se desbordaron, inundando calles, casas y negocios. El paisaje en Utuado era desolador. Los árboles yacían en el suelo, el lodo cubría las aceras, y las calles se convirtieron en caminos de arena. Los residentes, sin agua, electricidad ni alimentos, se enfrentaban a una lucha diaria por sobrevivir.

El paso del huracán María por Utuado no solo dejó una devastación material, sino que también puso a prueba la resiliencia y solidaridad de sus habitantes. A pesar de las dificultades, la comunidad se unió para limpiar, reconstruir y apoyar a los más necesitados.

Ernesto – 2024

En agosto de 2024, la tormenta tropical Ernesto se convirtió en una amenaza significativa para Utuado, trayendo consigo lluvias intensas y vientos fuertes que afectaron gravemente a varias comunidades. La tormenta, que pasó por la isla en su fase de madurez, dejó una huella marcada en la infraestructura y el paisaje natural del municipio.

Desde las primeras horas de la tormenta, se registraron fallas en el servicio eléctrico. El alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, informó que la línea 1009 había quedado fuera de servicio, afectando a los barrios Ángeles, Caguana, Roncador, Jacanas y Santa Isabel. Mientras LUMA Energy trabajaba para restablecer el servicio, otros sectores como Paso Palma, Arenas, Mameyes y Caonillas también se quedaron sin luz, dejando a cientos de hogares a oscuras durante el evento.

Paralelamente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) notificó que la planta de filtros Utuado Urbano había dejado de operar debido a una obstrucción en la represa provocada por las lluvias. Esta interrupción en el suministro de agua potable afectó a varias zonas del municipio, complicando aún más la situación para los residentes.

La intensidad de las lluvias fue tal que en el barrio Paso Palma se registraron 8.02 pulgadas de lluvia, según datos de una estación meteorológica local. La persistencia de la lluvia en este y en el vecino barrio de Las Palmas mantuvo a la población en estado de alerta.

El Río Caonillas, uno de los cuerpos de agua más importantes de la región, experimentó una crecida preocupante. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el nivel del río aumentó de 4.37 pies el 13 de agosto a 10.57 pies el 14 de agosto, un incremento alarmante que superó los registros históricos de los últimos 27 años. Este aumento del caudal generó temor entre los residentes de Parcelas Pons y Jauca, quienes vieron sus comunidades en riesgo de inundación.

Aunque el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó que la lluvia disminuiría hacia la tarde del 14 de agosto, el impacto de la tormenta tropical Ernesto en Utuado ya había sido considerable. Las comunidades afectadas enfrentaron la difícil tarea de recuperar la normalidad en medio de interrupciones en los servicios esenciales y la amenaza constante de inundaciones.

La tormenta Ernesto, como otros fenómenos meteorológicos que han golpeado la región en el pasado, dejó en evidencia la vulnerabilidad de Utuado ante eventos climáticos extremos. Sin embargo, también resaltó la resiliencia de sus habitantes, quienes, a pesar de las dificultades, se unieron para enfrentar y superar los desafíos que trajo consigo la tormenta.

Conclusión

A lo largo de su historia, Utuado ha enfrentado numerosos huracanes y tormentas tropicales que han dejado huellas imborrables en su comunidad. Desde Santa Ana en 1825 hasta Georges en 1998, estos eventos han puesto a prueba la resiliencia de sus habitantes y han marcado capítulos importantes en la historia del municipio. Cada huracán ha traído consigo no solo destrucción, sino también historias de valentía y solidaridad, recordándonos la fragilidad y la fortaleza de la vida en la montaña.

Rubén Maldonado Jiménez, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Nació en Utuado, Puerto Rico. Realizó estudios elementales y secundarios en las escuelas públicas de este pueblo. Hizo estudios graduados y posgraduados en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). En mayo de 1981, terminó en esa institución su maestría y luego en el 1996 completó un doctorado en educación con concentración en historia. Comenzó en agosto de 1999 en la UPR-RP, un doctorado en historia con concentración en Puerto Rico y el Caribe, el cual interrumpió y retomó en el 2015 y terminó en diciembre de 2020 con la disertación La resistencia antiesclavista de la mujer en Puerto Rico, 1806-1873. Ha publicado una gran variedad de libros, artículos y ensayos sobre temas de la historia utuadeña de suma importancia e impacto.

REFERENCIAS

Maldonado Jiménez, R. (2013, septiembre 5). Apuntes sobre algunos de los huracanes y tormentas tropicales que han afectado a Utuado. Academia.edu. https://www.academia.edu/6377860/APUNTES_SOBRE_HURACANES_Y_TORMENTAS_TROPICALES_QUE_HAN_AFECTADO_A_UTUADO

Rivera Clemente, Y. (2017, octubre 2). Un huracán de carencias en Utuado, Utuadeños luchan por sobrevivir en medio de una severa escasez de bienes y servicios. EL VOCERO. https://www.elvocero.com/actualidad/un-hurac-n-de-carencias-en-utuado/article_d81d0298-a70c-11e7-b08f-a3125e3b33a5.html

Pasch, R. J., Penny, A. B., & Berg, R. (2023, enero 4). Hurricane Maria (AL152017) 16–30 September 2017. National Hurricane Center. https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL152017_Maria.pdf

Vázquez Cruz, J. (2024, agosto 13-14). Cobertura Tormenta Tropical Ernesto. UTUADOHOY.COM. https://utuadohoy.com/category/ernesto/