Cinco restaurantes donde comer en Utuado

En los tiempos post-pandemia, ha habido un resurgir en Utuado por las experiencias fuera de la casa. Esto ha resutado en un aumento y refinamiento de los lugares para salir a comer y ha puesto a Utuado en el mapa de los famosos chinchorreos, rutas gastronómicas y lugares de gran interés cultural y turísticos a nivel de todo Puerto Rico.

A todo esto se une el esfuerzo del Municipio de Utuado a través de su Oficina de Turismo, de mercadear a Utuado como un gran destino gastronómico. Recientemente esta oficina municipal creó, junto a los dueños de negocios gastronómicos, varias rutas que agrupan distintos restaurantes.

Ciertamente se pueden encontrar en Utuado establecimientos muy creativos con menús que varían desde lo más tradicional a lo mas innovador y aventurero hasta lo más tradicional. Por su puesto hay muchos más que estos cinco. Debes explorar a Utuado, aunque vivas aquí.

En esta nota agrupamos, cinco establecimientos de comida que debes visitar en Utuado, vivas o visites la Ciudad del Viví.

Los Hijos del Josco – Este lugar es un lugar icónico de Utuado. Fundado por José Soto, comenzó operaciones en el 1977 y es el hogar del famoso TACOLAO. El tacolao es una plantilla para taco pero con sabores puertorriqueños y con las particularidades de un bacalaíto. En su visita podría encontrar música de trova, bohemia, acústica en vivo además de un bar completo y otra gran variedad de platos creativos.

Lo ecuentras en la carretera PR123, barrio Salto Abajo. Teléfono 787.201.1218

Facebook: Hijos del Josco

El Coitre – Una de las mejores vistas que puedas tener, la tendrás en El Coítre. Localizado en la misma colindancia de el barrio Paso Palmas y Las Palmas. Restaurant El Coítre ofrece una variedad de platos creativos con raices en la cocina puertorriqueña. Los plátanos que se usan para el mofongo son de la misma finca donde ubica. Uno de sus platos icónicos es el Conejo al Ajillo, una especialidad que ya se ve muy poco en restaurantes de Puerto Rico. También tienen un bar completo con tragos tropicales y todo tipo de espíritus locales e internacionales. Para grupos de 8 o más se recomienda hacer reservaciones.

Facebook: Restaurant El Coítre

Pueblo Viejo 419 Gastrobar – Si no el más reciente, uno de los más recientes restaurantes en Utuado. Pueblo Viejo 419 Gastrobar ofrece cocina Puertorriqueña con algunas influencias latinoamericanas en un ambiente incomparable. El restaurante se destaca por la calidad en el servicio, con un trato personalizado y cálido, en un ambiente moderno y acogedor. El bar fue confeccionado por artesanos puertorriqueños y trabajada en madera completa con una coctelería de primera. Te recomiendo la Chuleta Kan-Kan. Se recomienda hacer reservaciones.

Pueblo Viejo 419 Gastrobar se encuentra en el mismo centro urbano de Utuado, calle Sargento Malaret.

Facebook: Pueblo Viejo 419 Gastrobar

Finca Vista Bella – Si usted creía que en Puerto Rico no se produce vinos, es que no conoce la determinación de los utuadeños. En el barrio Tetuán de Utuado se encuentra Finca Vista Bella, produciendo vinos puertorriqueños. Pero no solo vinos, también pueder saborear los deliciosos platos que sirven en su restaurante. Para lograr una visita a este lugar innovador en Puerto Rico, debe realizar una reservación, se llenan rápido. Uno de sus platos favoritos es el Tomahawk, cocinado lentamente con hierbas frescas y mantequillas, lo sirven con papas asadas y espáragos y el cheesecake de guayaba, en serio que es lujo comestible!

Facebook: Finca Vista Bella

Andares – Localiado en la Plazoleta Baldorioty frente a la Plaza del Mercado, esquina Calle Dr. Cueto, la calle más larga de Utuado. Andares es un clásico moderno. Un ambiente criollizado mezclado con sport bar y una cocina que no se encuentra en muchos lugares. El menú es tropical, bar food, criollo moderno. No falla. Un bar muy creativo y completo. De fácil acceso en un área de Utuado que va en crecimiento.

Facebook: Andares

