COSSAO ofrece servicios de salud hoy en la Plaza de Utuado

Desde las 8 de la mañana de hoy, la Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico EL OTOAO (COSSAO) estará ofreciendo servicios de Mamografía a mujeres de 40 años o más libre de costo.

Según una publicación, sí existen varios requisistos; Que su última mamografía haya sido al menos hace un año. Necesita referido si tiene los siguientes planes médicos: MMM Vital, First Medical Vital, Menonita Vital. Si usted no tiene plan médico puede llegar y no tendrá costo.

Ests servicios se estarán freciendo en la Plaza Pública de Utuado.

Pendientes a UTUADOHOY.COM para esta y otras noticias.

