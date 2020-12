Directorio comercial utuadeño: Regala del comercio local

UTUADO, PR – Durante estas festividades navideñas, muy atípicas por cierto, y tomando en cuenta la importancia de la economía local, es preciso que apoyemos a nuestros comerciantes utuadeños.

UTUADOHOY.COM se dio a la tarea de crear este directorio temporero de comercios utuadeños en los cuales puedes encontrar algo para regalar, tanto para Navidad como para el Día de reyes y para celebrar no solo en los días antes mencionados, sino también en Noche Buena, Despedida de Año y Año Nuevo y cualquier otra festividad o evento.

Farmacia San Miguel Arcángel – El mejor GIFT SHOP en toda la zona central y la mas moderna tecnología en el despacho de su Receta. Líneas exclusivas como son THYMES, WILLOW TREE, Disney, Jim Shore. También artículos religiosos para bautismos, primera comunión y confirmación. Contamos con un recetario computarizado con sistema de recetas electrónicas. Dirección: Calle Barceloó #38 | Facebook: Farmacia San Miguel Arcangel | Teléfono: (787) 894-2118

Tienda Miña – Tienda de venta de telas, accesorios de costura y manualidades. No tienes que salir de Utuado para encontrar lo que necesitas para tus necesidades de costura y tapicería. Dirección: Calle Betances #26 | Facebook: Tienda Miña | Teléfono: (787) 894-8788

Artesanías Guasábara – Todos los trabajos son confeccionados a mano por el artesano utuadeño Rafael Cruz. Puedes encontrar una gran variedad de prendas, nacimientos, figuras y mucho más, perfecto para los regalos de tus seres queridos. Dirección: Calle Esteves #5 | Facebook: Artesanias Guasabara | Teléfono: (787) 315-3491

From Utuado Mountains – Delivery de comida del campo. No cocines hoy y deléitate con la comida campesina más sabrosa de todo Utuado. Puedes ordenar de su menú. Los encuentras en Facebook: From Utuado Mountains Cuisine | Teléfono: (787) 236-1035

Entre Hilos y Costuras – Diseño y creación de mascarillas para que siempre estés protegid@. Hacemos envíos a todo Puerto Rico desde Utuado. Esta Navidad y Día de Reyes, regala protección de manos utuadeñas. Puedes ordenar y comunicarte a través de Facebook: Entre Hilos y Costuras

You And Me Weddings, by MGT Events – Los tiempos de pandemia no vencen el amor. Puedes tener una boda pequeña pero con todas las ventajas de una coordinadora. Celebra tu día especial de una manera única y personalizada a ti. No tienes que salir de Utuado para tener la boda de tu sueños. Dirección web: https://youandmeweddingspr.com/ | Facebook: You & Me Weddings Puerto Rico

Si quieres que tu negocio esté en este directorio temporero, libre de costo, puedes enviar la información a info@utuadohoy.com.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios