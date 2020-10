El senador utuadeño William Villafañe, asegura que el PPD viene con el mismo engaño de siempre contra la estadidad

A menos de dos semanas para las elecciones generales, el senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe, denunció hoy una campaña de engaño, persecución y divulgación de información falsa por parte del Partido Popular.

En la tarde de hoy (martes 20 de octubre), el Partido Popular insinuó que la estadidad tendría un impacto negativo de millones de dólares para la Isla. “Le recordamos a los portavoces de ese partido que el propio Informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno Federal (GAO por sus siglas en inglés) confirma que la Estadidad representa billones en fondos federales adicionales anuales para Puerto Rico, sin contar miles de millones de dólares de programar no evaluados por dicho informe. Está comprobado que la Estadidad significará alrededor de $10,000 millones adicionales solamente en transferencias federales. Así también que la Estadidad mejorará las condiciones económicas, la estabilidad de inversión y la calidad de vida en Puerto Rico y que es precisamente nuestro estatus la raíz de nuestros problemas socioeconómicos. Basta con observar el incremento sustancial en la economía de Hawaii y Alaska tras su admisión como estado”, indicó Villafañe.

Añadió que “es moralmente inaceptable que, en el Siglo 21, 3.2 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no puedan votar por el presidente y los miembros del Congreso que aprueban las leyes que gobiernan todos los aspectos de sus vidas. Las estadísticas oficiales comprueban que Puerto Rico lleva décadas con su economía rezagada y la calidad de vida deteriorada, y la Estadidad es la opción de estatus que tiene las mejores posibilidades de fortalecer nuestra economía y crear empleos, de mejorar el clima de negocios y de inversión, de permitirle a nuestro gobierno sobreponerse de sus severos problemas fiscales y de revertir la tendencia actual en la que aproximadamente miles de puertorriqueños se mudan a los estados”.

El senador por acumulación sentenció que “es totalmente falso que el informe diga que los individuos tendrían una carga muy grande bajo la Estadidad. El informe del GAO no dice tal cosa, y esa aseveración es falsa. Un hogar típico en Puerto Rico va a pagar lo mismo o menos bajo la Estadidad en contribuciones totales que lo que paga ahora, debido a la aplicabilidad de créditos contributivos federales como el Crédito por Ingreso Devengado, el Crédito por Hijo Dependiente y el Crédito por Gasto Universitario—los que el GAO estima que totalizarían alrededor de $718 millones anuales. Además, el gobierno de Puerto Rico podrá reducir sus tasas contributivas—las cuales son más altas que las de cualquier estado—una vez no tenga que continuar financiando una porción desproporcionada de los servicios que le ofrece a nuestro pueblo, como lo hace ahora. Lo que pasa es que el PPD prefiere proteger a las grandes corporaciones mientras somete a la pobreza a los trabajadores”.

De acuerdo con los niveles actuales de ingresos en Puerto Rico, 7 de cada 10 hogares en la Isla no tendrían responsabilidad contributiva federal y muchos recibirían un cheque del gobierno federal porque cualificarían para uno o más créditos contributivos que excedería su responsabilidad de pago.

Las cifras del censo federal sostienen que 905,000 de los 1.2 millones de hogares en Puerto Rico (72%), gana o recibe beneficios menores a $35,000 al año. Muchos de esos hogares ni siquiera cumplen con el umbral de responsabilidad contributiva conocido como el “tax entry threshold”. Si su ingreso anual cae bajo ese umbral, no deben impuestos federales.

“Además, el gobierno de Puerto Rico podrá reducir sus tasas contributivas—las cuales son más altas que las de cualquier estado—una vez no tenga que continuar financiando una porción desproporcionada de los servicios que le ofrece a nuestro pueblo, como lo hace ahora”, añadió.

“Respecto a contribuciones federales a las corporaciones, el Informe explícitamente dice que la Estadidad levantaría la visibilidad de Puerto Rico, y eliminaría el riesgo asociado con el estatus político incierto de Puerto Rico y los disuasivos a la inversión. Por ejemplo, la inversión corporativa en Alaska y Hawaii -tanto doméstica como foránea- aumentó dramáticamente luego de que esos territorios se convirtieron en estados.

La mayoría de las corporaciones en Puerto Rico son corporaciones locales, no corporaciones foráneas controladas o CFCs. Asimismo, la mayoría de los empleados en Puerto Rico trabajan para corporaciones locales, no para las CFCs. Bajo el estatus actual, la mayoría de las corporaciones locales tienen una carga contributiva altísima. Por lo tanto, de seguro, una vez Puerto Rico se convierta en estado y las tasas contributivas se ajusten a niveles más bajos, la mayoría de las corporaciones puertorriqueñas—igual que los individuos—pagarán más o menos lo mismo que pagan ahora en contribuciones totales. El GAO explícitamente advierte que no es correcto concluir que las CFCs se vayan de Puerto Rico.: “los impuestos son sólo uno de varios factores que las corporaciones toman en cuenta a la hora de decidir dónde ubicar sus operaciones”; y “líderes de la industria también miran la salud de la economía local; la facilidad de obtener permisos; la disponibilidad de trabajadores diestros y educados; el costo de la electricidad; la seguridad del sistema legal y judicial; la calidad de la infraestructura como puertos, aeropuertos y carreteras; la seguridad pública; la corrupción gubernamental; y la disponibilidad de financiamiento”, concluyó Villafañe.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios