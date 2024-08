Crónicas de Utuado: Reviviendo Nuestra Historia

Entrada de hoy: El viaje de los Crespo de Ángeles: De Buffalo, New York a Miami, Florida en 1959

Aunque llevaba casi un año con este artículo en mi computadora, no había escrito al respecto. Llevo ya varios años trabajando en varios proyectos de historia, genealogía y gastronomía y buscando unas cosas encuentro otras. Este artículo lo encontré así, como muchos otros que verán en esta sección. Me interesó tanto que he imaginado su travesía muchísimas veces. He buscado mapas viejos de las carreteras y autopistas de los Estados Unidos de la época. Mirando, estudiando, siguiendo cada posible paso.

En julio de 1959, cuando el mundo observaba los cambios provocados por el recién inaugurado Sistema Interestatal de Autopistas de los Estados Unidos, una familia puertorriqueña del barrio Ángeles en Utuado emprendió un viaje épico que simbolizaba las duras realidades y las aspiraciones de los migrantes de su época. Benito Crespo Quiles, un trabajador agrícola de 36 años, junto a su esposa, Herminia Tellado de Crespo, y su padre, don Benito Crespo Toledo, se embarcaron en una travesía de 1,700 millas desde Buffalo, Nueva York, hasta Miami, Florida, para tomar un vuelo de regreso a su tierra natal, Puerto Rico.

El viaje de los Crespo no fue sencillo. Recorrieron la extensa distancia en una station wagon de 1955, un vehículo que ya había visto mejores días. Aunque no detallan la marca del auto, presumo, o al menos me imagino o me gustaría imaginar que era la Chevrolet Nomad, porque según el relato de su travesía y de travesías anteriores, este modelo sería el perfecto para ellos. Durante dos días y tres noches, la familia durmió en el auto en estacionamientos públicos, deteniéndose solo para descansar lo necesario antes de retomar su camino hacia el sur. Esta aventura, además de ser una solución económica, permitió a Crespo Quiles realizar gestiones personales y visitar amigos en Fort Lauderdale y Miami antes de tomar el avión a San Juan.

Benito Crespo Quiles había dejado Puerto Rico hacía nueve años, cuando emigró como bracero a los Estados Unidos, al igual que muchos otros utuadeños que buscaban mejores oportunidades laborales. Su esposa, Herminia, lo acompañó en esta travesía, mientras que su padre, don Benito, había partido de la Isla apenas siete meses antes. A pesar de su vida de nómadas, moviéndose entre los campos agrícolas de Nueva York y Florida según la temporada, siempre mantuvieron su conexión con Utuado, y ahora regresaban, aunque fuera por un tiempo.

“Venimos a descansar un tiempo”, explicó Crespo Quiles al llegar a Puerto Rico, aunque su regreso a Buffalo estaba ya planificado para dentro de dos semanas. Su esposa y su padre, quienes habían trabajado arduamente en los campos agrícolas, se quedarían en Utuado, mientras él volvía a Estados Unidos para continuar su labor. Su hijo de crianza, de 17 años, había quedado en Buffalo, trabajando junto a ellos en la finca de un agricultor ítaloamericano.

La vida de los Crespo era una de constantes viajes, alternando entre los campos de Nueva York y Florida según las necesidades laborales. Con su fiel station wagon, habían repetido este largo recorrido en varias ocasiones, dependiendo de dónde encontraban trabajo como jornaleros agrícolas. A pesar de las dificultades, Crespo Quiles y su familia se mostraban determinados a seguir adelante, manteniendo siempre el vínculo con su tierra natal.

Este viaje de los Crespo Quiles no solo refleja la experiencia de muchos migrantes puertorriqueños de la época, sino que también se inscribe en un contexto más amplio de cambios históricos y sociales. La implementación del Sistema Interestatal de Autopistas, considerada la mayor obra pública en la historia de Estados Unidos, facilitó la movilidad de millones de personas, incluidas familias como los Crespo, que vieron cómo su vida nómada se hacía un poco más llevadera gracias a las nuevas infraestructuras.

Luego de haber leído este relato, que me pareció muy interesante, decidí investigar la genealogía de estos utuadeños aventureros y trabajadores y aunque al momento no encontré o no he buscado toda la historia familiar, si traigo algunos datos. La madre del joven Benito fue Doña Maria Abad Quiles Y Roman, descendiente directa de Francisco Roque Caban de Avilés de ascendencia cubana y parte, muy probablemente, de la primera familia Caban o Cabal en Puerto Rico, todos establecidos en el siglo 18 en Moca, Aguada y Aguadilla y esos Román, aunque sigo investigando, vienen del área de Moca y el oeste, mismo lugar de donde vienen los Román de Phelipa, la esposa de Manuel Natal de Magallanes y dueña del Hato del Utuau.

Benito y Herminia se casaron a las tres de la tarde del día 2 de abril de 1943 en Utuado. Los casó el ministro metodista Jaime Vargas Vélez.

En el Censo de 1950, Benito Crespo Quiles aparece como un hombre de 28 años, nacido en Utuado, Puerto Rico, alrededor de 1922. Es de raza blanca y está casado con Herminia Tellado de Crespo, de 22 años. En ese momento, es el jefe de su hogar, que reside en el barrio Ángeles de Utuado. Benito trabaja como obrero agrícola en una finca de caña, cumpliendo 40 horas semanales para un patrón privado, y ha trabajado 46 semanas ese año. Aunque completó la escuela, no asiste actualmente y no habla inglés, aunque sí puede leer y escribir en español. Su hogar también incluye a su hijo de crianza, Ramiro Ruiz González, de 7 años.

Ramiro Ruiz, nació el 18 de abril de 1943 en Utuado. Vivió en Vineland, Nueva Jersey, y falleció el 15 de enero de 1999. Sus padres biológicos fueron Raymond Ruiz y Mary Gonsales.

Al momento no he encontrado descendencia biológica de Benito y Herminia, aunque sí hermanos y hermanas de Benito.

El regreso temporal de los Crespo a Utuado es un recordatorio de las múltiples facetas del migrante puertorriqueño: trabajador incansable, pero siempre con un pie en la Isla, en su hogar. A través de su historia, podemos ver cómo las decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia, como la construcción de las autopistas interestatales, influyeron directamente en la vida de las familias utuadeñas, conectando el pasado con el presente y recordándonos la importancia de la movilidad y la perseverancia en la búsqueda de un futuro mejor.

¿Eres pariente de estos utuadeños? ¿Conocías esta historia?

