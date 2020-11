Ernesto Irizarry Salvá: “como buen Cristiano y hombre respetuoso de la democracia, acepto la voluntad de Dios y del Pueblo”

UTUADO, PR – El incumbente alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá, publicó un mensaje en su página Utuado Para Todos en el cual asegura habrá una transición ordena para garantizar la continuidad de los servicios.

En el mismo, agradeció a Dios, los electores, sus funcionarios y a los empleados municipales.

A continuación el mensaje en su totalidad:

Utuado:

Se llevó a cabo el evento eleccionario para escoger los hombres y mujeres que regirán los destinos de Puerto Rico en los próximos cuatro años. La Ciudad del Viví, la Cuna de Campeones emitió su voto. Los resultados del mismo reflejan que el Sr. Jorge Pérez tiene una ventaja sobre este servidor. Aunque todavía quedan por contabilizar algunos votos, como buen Cristiano y hombre respetuoso de la democracia, acepto la voluntad de Dios y del Pueblo.

Felicito al Sr. Pérez y espero que todas sus promesas las pueda cumplir por el bien del Pueblo que tanto amo. Habrá una transición ordenada que permita la continuidad de los servicios a nuestro pueblo. Han sido ocho años de entrega a mi Pueblo con el corazón. Me voy con la frente en alto y la satisfacción del deber cumplido. Un pueblo con reconocimiento de tener finanzas municipales sólidas, proyectos economicos y turisticos planificados, fondos federales encaminados para mejorar carreteras y infraestructura en todo Utuado.

Doy gracias a Dios por esa oportunidad, a mi familia, por su apoyo incondicional. A todos los funcionarios de colegio por su servicio y entrega, al igual que a todos los que de alguna forma colaboraron en la campaña en diferentes posiciones y a los que hicieron sus aportaciones económicas. De igual forma a los empleados fieles y agradecidos que siempre han dado lo mejor de ellos para el servicio a nuestro Pueblo. Finalmente, pero no menos importante, a los electores que me dieron su confianza por los pasados años. Al pueblo que les he servido y les seguiré sirviendo hasta el último día de mis funciones como Alcalde. Gracias por los miles de mensajes recibidos de apoyo y solidaridad, ante los resultados de este proceso. Poco a poco los iré contestando uno a uno, como siempre he hecho. Dios bendiga a Utuado y Dios bendiga a Puerto Rico.

