Gobernador anuncia cambios a la Orden Ejecutiva por COVID-19

San Juan, PR– El gobernador Pedro R. Pierluisi presentó hoy la nueva Orden Ejecutiva (OE) sobre la pandemia del COVID-19 con cambios moderados a la actual. La misma entrará en vigor el 15 de marzo y estará vigente hasta el 11 de abril de 2021.

La nueva OE mantiene el toque de queda desde las 12:00. a.m. hasta las 5:00 a.m. y la apertura de los establecimientos comerciales y restaurantes hasta las 11:00 p.m. Los comercios continuarán con un 50 por ciento de capacidad de ocupación y los restaurantes y cines aumentan de un 30 por ciento a un 50 por ciento. Además, se permite la reapertura de teatros en un 30 por ciento, sujeto al cumplimiento de un protocolo aprobado por el Departamento de Salud. Los coliseos y lugares para eventos más amplios no estarán autorizados en esta orden, cónsono con la directriz del gobernador de no permitir las aglomeraciones.

También, se limitará la necesidad de solicitar dispensas para actividades pequeñas en lugares que ya están restringidos en la Orden Ejecutiva en cuanto a su capacidad de ocupación. Es decir, se podrán realizar actividades pequeñas, siempre y cuando estas cumplan con los protocolos del lugar que incluye un límite en la capacidad de ocupación. Igualmente, se deberá entregar una lista de los asistentes con sus contactos para propósito del rastreo de contagio.

La nueva Orden Ejecutiva permite a los alcaldes de Vieques y Culebra decidir en cuanto a la transportación marítima de turistas para las Islas. Esto luego de que la población de ambas islas ya ha sido vacunada en más de un 60 por ciento, al menos con la primera dosis. De otra parte, y en cumplimiento con los protocolos aprobados por el Departamento de Salud, se autoriza las visitas a los Centros de Cuido de Envejecientes y a las instituciones carcelarias, incluyendo las instituciones juveniles. Asimismo, se autoriza una reapertura controlada de los Head Start, Early Head Start y Centros de Cuidos, que garantice la seguridad de los niños y del personal que labore allí. Para esto, los centros deberán seguir los planes que el Departamento de la Familia, por medio de su Oficina de Licenciamiento y la Administración para el cuidado y desarrollo integral de la niñez (ACUDEN), desarrolle junto al Departamento de Salud.

Continúa siendo un requerimiento en la Orden Ejecutiva el uso de la mascarilla y el distanciamiento de 6 pies en los establecimientos comerciales.

“Vamos a buen paso con la administración de las vacunas, la realización masiva de pruebas y los tratamientos. El nivel de contagios y las hospitalizaciones han bajado, lo que nos da mucha esperanza de que vamos encaminados a un mejor año. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, todavía el Covid-19 es una realidad y tenemos todos que ser responsables y cuidarnos. Como he dicho siempre, esta nueva Orden Ejecutiva la hago en aras de mantener un balance entre la salud y la economía, pero me reservo el derecho de hacer cambios antes de que culmine la misma, si fuera necesario”, sostuvo el gobernador.

El primer mandatario añadió que, “continuaré observando las estadísticas, escuchando a los expertos en salud y también al sector económico para seguir tomando decisiones prudentes y razonables. La meta es que para finales de verano podamos tener a la mayor cantidad de personas vacunadas en Puerto Rico de manera que alcancemos esa inmunidad de rebaño. Estamos encaminados a salir de la pandemia y volver todos a la normalidad, pero mientras eso sucede, continuamos con las medidas de seguridad necesarias como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos constante”.



Pueden acceder a la Orden Ejecutiva- https://www.estado.pr.gov/en/executive-orders/

