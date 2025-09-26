Utuado, Puerto Rco

Fri. Sep 26th, 2025
HOY: Taller sobre conservación de recursos naturales en Utuado este viernes

By Redacción UTUADOHOY.COM Sep26,2025
Taller de Prácticas de Conservación de Recursos Naturales

El Distrito de Conservación de Suelos y Agua, Caonillas INC., invita a los agricultores y a la comunidad en general a participar en el Taller de Prácticas de Conservación de Recursos Naturales en la Finca Agrícola, a celebrarse el próximo viernes, 26 de septiembre de 2025, a la 1:00 de la tarde, en el Centro de Servicios Comunitarios y Agrícolas en el barrio Caguana, kilómetro 52.0 de Utuado (frente a la Iglesia Católica).

La actividad contará con la participación del agrónomo y técnico de conservación José Hernández y de Aracelis Maldonado, asistente administrativa, quienes ofrecerán a los presentes herramientas prácticas para implementar métodos sostenibles en el manejo de la finca agrícola.

El taller busca promover la importancia de proteger los suelos, el agua y la biodiversidad, destacando técnicas que fortalecen la productividad agrícola mientras se conserva el ambiente.

La organización anfitriona, el Distrito de Conservación de Suelos y Agua de Caonillas, ha sido clave en fomentar la educación ambiental y la implementación de proyectos de conservación en la región montañosa.

Este encuentro será una oportunidad para agricultores, estudiantes y público interesado en la sostenibilidad de nuestras tierras, de aprender y dialogar sobre cómo mantener un balance entre la producción agrícola y la protección de los recursos naturales.

📅 Fecha: Viernes, 26 de septiembre de 2025
🕐 Hora: 1:00 p.m.
📍 Lugar: Centro de Servicios Comunitarios y Agrícolas, Bo. Caguana km 52.0, Utuado

Author

By Redacción UTUADOHOY.COM

UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico

Pronóstico del tiempo para Utuado: lluvias dispersas y vigilancia por onda tropical

Redacción UTUADOHOY.COM Sep 26, 2025
Utuado se viste de historia: recorrido por el patrimonio edificado este sábado

Redacción UTUADOHOY.COM Sep 26, 2025
Adriana Díaz avanza a los octavos de final del WTT Champions Montpellier 2024

Redacción UTUADOHOY.COM Oct 24, 2024

Pronóstico del tiempo para Utuado: lluvias dispersas y vigilancia por onda tropical

Utuado se viste de historia: recorrido por el patrimonio edificado este sábado

ORFEÓN SAN JUAN BAUTISTA SE PRESENTA CON CONCIERTO PORTA COELI, SAN GERMÁN

