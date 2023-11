Javier Molina radica candidatura para el Senado por el Distrito Ponce

por Edwin J. López

El educador utuadeño Javier Molina Pagán oficializó su candidatura como senador por el distrito de Ponce bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), en una actividad celebrada el pasado domingo, 29 de octubre, en el Hotel Embassy Suites de Dorado. Entre su trayectoria profesional se ha destacado como superintendente escolar en Arecibo y actualmente dirije la Oficina de la Vejez del Municipio de Utuado.

Molina Pagán, quien aspiró a la alcaldía de Utuado en las primarias del 2020, apuesta a que el Distrito de Ponce sea convertido en la segunda capital de Puerto Rico ya que tiene los recursos para lograrlo, pero para ello, asegura, hay que terminar la Carr. PR-10, que conecta el Norte con el Sur, y desarrollar el puerto de las Américas (de Ponce). Ambos proyectos asegurarían un crecimiento turístico y económico para el Distrito. Entre las necesidades más apremiantes que ha podido identificar en el Distrito, Molina destaca la lentitud en la reconstrucción de escuelas y edificios, necesidades en educación y salud, y carreteras que no han sido atendidas. De igual forma enfatiza en la atención que debe recibir el tercer sector (entidades sin fines de lucro e iglesias) como un enlace entre el gobierno y las comunidades.

“Seremos una mano amiga desde el Senado, trabajando mano a mano con los alcaldes, escuchando las necesidades. Aquí no se trata de una lucha de poder de venir solamente cada cuatro años a tirarme una foto y decir que estuve en X municipio en una actividad, sino se trata de que cuando los alcaldes necesiten, las comunidades necesiten, podamos estar presentes y dar la mano y buscar la forma de canalizar la asignación de fondos necesarios.”, expresó Molina Pagán en entrevista radial con Edwin el Canito López en la emisora Exitos 1530 en Utuado.

“Javier Molina ha estado aquí, se hace disponible. Le pido al pueblo de Utuado que nos de esa oportunidad y nos sigan evaluando. Ya a mí me conocen, saben lo que damos. No soy perfecto, pero soy trabajador y lo que tengo lo tengo con mucho sacrificio y lo que le he dado al pueblo se lo he dado de corazón.”, añadió.

El Distrito de Ponce es el más grande en territorio y se compone de 15 pueblos: Utuado, Adjuntas, Lares, Jayuya, Ponce, Ciales, Las Marías, Maricao, Sabana Grande, Lajas, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Juana Díaz.

