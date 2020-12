La actríz utuadeña, Cecilia Argüelles, regresa al cine con Trail of Ashes

La actríz utuadeña Cecilia Argüelles, regresa al cine, esta vez en Trail of Ashes.

Trail of Ashes cuenta la historia de cuando Lina, la hija de la emperatriz, desaparece. La Tribu del Cuervo, aún rebelándose contra el imperio, toma iniciativa para encontrarla primero, en un intento para tomar ventaja sobre su enemigo. Silas, criado por la Tribu del Cuervo, es enviado a interceptar un “quill” (buscadores de justicia) que fue enviado a investigar el principal sospechoso del caso; un inquisidor, parte de la orden elite del imperio. Silas, haciéndose pasar por Ranieri el “quill”, entra en conflicto al entender que el inquisidor que va a entrevistar es Marco, su hermano perdido. Marco fue criado por el imperio luego de que ambos hermanos quedaran huérfanos luego de un misterioso accidente. Mientras la investigación se desarrolla, Silas se percata que no todo es lo que parece. El caso abrirá puertas que nublarán la realidad de todos los involucrados.

Cecilia es la Primer Inquisidor, es la líder de la élite del imperio. Ella comparte un vínculo profundo con Lina, la hija de la emperatriz. En una serie de flashbacks, aprendemos cómo ella vino para unirse a Mute en su búsqueda para rescatar a Lina.

“El 1de diciembre, estrenamos nuestra película “Trail of Ashes” en distintas plataformas. Para mí es una alegría inmensa participar en una película tan interesante y de un estilo que no se acostumbra hacer en Puerto Rico, por su complejidad. El elenco es maravilloso y fue un gusto poder trabajar con ellos; participan Héctor Escudero, Carlos Miranda, Arturo Lizardi, Robert García Cooper, y otros. También, hay que resaltar el equipo técnico como Heixan Robles, Pedro Muñiz, José Hilera, Jeannice Mustafá y otros. La dirección fue por el mismo Arturo Lizardi y la producción por Samari Vega“, dijo la actríz utuadeña a UTUADOHOY.COM.

La actríz utuadeña ha sido galardonada con varios premios prestigiosos y ha participado en múltiples películas y obras de teatro.

Arturo Lizard, quien dirige, es natural de Caguas y sus cortometrajes han ganado innumerables premios en los festivales de cine internacionales. Por su parte, la productora, Samari Vega también es de Caguas. En el 2016, escribió, coprodujo y dirigió el cortometraje “Lunas Rojas” (“Red Moons”). Dos años más tarde, escribió, dirigió y produjo su cortometraje “Foreigner”, seleccionada oficialmente en el Mercado de Cine Latino y para el Short Film Corner en el Festival de Cannes. Actualmente, está en la preproducción de su piloto para la televisión sobre ciencia ficción, fantasía y la serie de antología “Under the Same Sky”.

“Creo en la capacidad que tiene “Trail of Ashes” para iniciar un cambio positivo en la perspectiva de otras personas sobre el cine puertorriqueño. Como cineasta, creo que el éxito se logra cuando cuentas una historia que viene de un lugar de empatía y autenticidad y toca al espectador de una manera especial. “Trail of Ashes” ha logrado eso en mí y quiero que el mundo sienta lo mismo”, explicó Samari Vega.

La película que fue adquirida por la compañía Gravitas Ventures para distribuirla en Norteamérica, estará disponible a partir del 1ro de diciembre en “internet on demand” y “cable on demand” en medios tales como: Prime Video, FandangoNow, Itunes, Google Play, Dish y Comcast, entre otros. Para más información sobre “Trail of Ashes” buscar en Facebook e Instagram y bajo #traiolfashes y #followthetrail

