La geóloga utuadeña Gisela Baez, nos habla sobre el sismo sentido esta mañana

De la Zona Sísmica del Sombrero el último sismo sentido en Puerto Rico



Gisela Baez-Sanchez, Geología y Coordinadora de la División de Análisis y Procesamiento de Datos Geofísicos de la Red Sísmica de Puerto Rico

La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) reportó en la mañana de hoy, miércoles 18 de noviembre, un sismo de magnitud 5.1 ubicado en la Zona Sísmica del Sombrero. La Zona Sísmica del Sombrero es una de las muchas regiones sísmicas dentro de la Región de Puerto Rico e Islas Vírgenes (área de responsabilidad de la RSPR), y está ubicada al norte de las Islas Vírgenes Americanas y Británicas y al noreste de Puerto Rico. Aunque el temblor tuvo una magnitud inicial (preliminar) de 5.1 Ml, fue revisado por los analistas de datos geofísicos de la Red Sísmica quienes actualizaron la magnitud a 4.54 Ml. En el último boletín actualizado, de este temblor, la RSRP indica que el mismo ocurrió a las 07:59 am, a una profundidad de 31 km con epicentro en la latitud 18.958 N y la longitud 65.1036 O. El evento clasificado como leve fue localizado a unos 70 km al Norte-Noroeste de Charlotte Amalie en St. Thomas (USVI) y a unos 122 km al Este-Noreste de San Juan (PR). El sismo fue sentido en las regiones central y este de Puerto Rico, con una intensidad máxima de IV en Culebra (Puerto Rico). El temblor no represento peligro de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes según el boletín oficial. Este evento fue seguido por otro sismo de magnitud 3.29 Ml a las 8:20 am, hasta el momento no ha sido reportado como sentido por la población.

Gisela Baez-Sanchez, Coordinadora Área de Análisis y Procesamiento de Datos Geofísicos Geóloga & Auxiliar de Investigaciones III

En lo que va de año, la Red Sísmica de Puerto Rico ha localizado unos 12,637 temblores en la Región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en su mayoría pertenecientes a la Secuencia Sísmica del Sur de Puerto Rico. De estos 1,234 han sido sentidos por la población. Si usted ha sentido un sismo, repórtelo de manera oficial a través de la página de la RSPR: redsismica.uprm.edu.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios