Las 20 noticias más impactantes del 2020 para Utuado

UTUADO, PR – El 2020 ha sido un año bastante fuerte para muchos, a la misma vez ha sido un año de transformaciones. Fueron muchos los temas que marcaron a Utuado durante este año: los temblores, el COVID-19, el desplome de nuestra economía local, las tormentas tropicales que nos afectaron, el fiasco de las primarias, la decadencia de la infraestructura utuadeña, el fiasco de las elecciones, en fin, pudiéramos pensar que fue un año desastroso.

Sin embargo, hemos visto triunfos, como los de nuestra Adriana Díaz en China, nuestra actríz Cecilia Argüelles, el liderato comunitario, comercial y político de Ineabelle Medina, y los logros en preservar la cultura Taina de María Caraballo entre otros.

Sin duda, Utuado y el mundo han visto cambios repentinos en nuestra forma de vida y en nuestra sociedad. Pudiéramos incluso catalogar al 2020 como el año de los colapsos. El colapso de la salud a nivel mundial. El colapso de la economía a nivel mundial y más aún en Utuado. El colapso de la libertad por las restricciones impuestas. EL colapso de la infraestructura en Utuado por el literal colapso de caminos en nuestros barrios. El colapso de nuestro sistema electoral, al ni siquiera darse un proceso de votación certero. El colapso del Globo de Jayuya. El colapso del Observatorio de Arecibo. El colapso de la tierra, casas y edificios a consecuencia de los terremotos. El colapso nuevamente del tendido eléctrico tras el paso de varios disturbios tropicales.

También pudiéramos decir y afirmar que el 2020 fue el año de las transformaciones. De que los cambios positivos se pueden dar en un ambiente tenso. De que hay triunfos que iluminan las partes oscuras de lo que pudo haber sido, y fue, del 2020. Los triunfos de los nuestros, que al final de cuentas son de todos. Los nombres de personalidades utuadeñas que han logrado a nivel comunitario, local, a nivel de la isla entera o a nivel mundial. Utuado no está escaso de grandes mujeres y hombres que batallan, que dan ejemplo, que alcanzan metas. Utuado ha demostrado lo duro que es en su estructura, en sus simientes. Desde su mismísima fundación hasta hoy, 31 de diciembre, Utuado ha liderado, ha dado ejemplo, se ha transformado y ha demostrado que mientras muchas cosas colapsan, l@s utuadeñ@s siguen hacia adelante.

Como fundador de este medio noticioso y orgulloso de mi utuadeñidad, les presento algunas de las noticias más sobresalientes. Hay tantas, que fue bien difícil escoger.

Aquí las noticias más impactantes en Utuado y/o que de alguna manera afectan la vida de l@s utuadeñ@s.

Resumen de la Sismicidad en Puerto Rico – En esta publicación, la utuadeña, Gisela Báez Sánchez, nos resume la actividad sísmica en el sur de Puerto Rico hasta el mes de mayo.

Departamento de Salud reporta primer caso de COVID-19 en Utuado – Aunque el COVID-19 se descubrió en noviembre de 2019, no fue sino hasta el 18 de abril de 2020, que se registra el primer caso en Utuado.

Laura se hace sentir en Utuado – La temporada ciclónica del 2020 ha sido registrada en la historia como la más activa. La tormenta tropical Laura afectó a Utuado de varias maneras.

La tormenta por Utuado, hasta ahora, los reportes que tenemos – Otra tormenta que marcó su paso por Utuado lo fue Isaías.

Amanecemos sin candidatos rumbo a las elecciones tras suspensión insólita de las primarias – En un evento rarísimo, las primarias quedaron suspendidas. Utuado y Puerto Rico amanecieron sin candidatos oficiales el día después de las primarias.

Jorgito Pérez se convierte en el candidato oficial del PNP en Utuado – En una contienda entre tres aspirantes del Partido Nuevo Progresista, Jorgito Pérez resultó el vencedor.

Suspenden temporada # 81 del Beisból Doble A por situación del Coronavirus – El COVID-19 ha afectado toda nuestra vida personal, social, cultural, económica y deportiva. El COVID-19 fue el causante de la suspensión de la temporada de la pelota Doble A, los Montañeses no jugaron.

Cooperativa Creación de la Montaña de Utuado se une a la lucha en contra de la pandemia del COVID-19 – No todas las noticias son negativas. Utuado dio una paso al frente en la lucha por contener el COVID-19.

La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña es escogida para reconocimiento especial por la Cámara de Comercio de Puerto Rico – Otro ejemplo de buenas noticias y de que Utuado lidera, es esta nota sobre la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña.

Revitalización del Centro Ceremonial Indígena en manos de una utuadeña – Impactante esta noticia, no solo para Utuado, no solo para la cultura e historia, sino para la mujer utuadeña.

Adriana Díaz – No es una noticia, son varias las que se dieron en el 2020 sobre nuestra estrella tenimesista utuadeña, Adriana Díaz. En el enlace aquí publicado, encontrará una serie de noticias sobre Díaz, algunas incluso de años anteriores, las primeras cinco, son del 2020.

Cecilia Argüelles – Otra figura utuadeña que no solo se limita a una noticia, es la actríz Cecilia Argüelles. En el enlace, las primeras tres notas son del 2020, pero seguramente verá otras tantas notas sobre Cecilia en las que se demuestra el orgullo utuadeño que es.

Alcalde Irizarry Salvá dice no hay dinero para reparar los caminos de Utuado – En un plano no tan alentador, el tema de la infraestructura de Utuado dio mucho de que hablar en este año 2020. Fueron numerosos los caminos que estaban o están en condiciones pésimas. En esta nota, el alcalde Ernesto Irizarry Salvá dijo que el municipio no cuenta con el dinero para arreglar los caminos.

Alcalde de Jayuya confirma caída del Globo Aerostático – Un suceso histórico en nuestra región. Aunque esta noticia no es de Utuado, ciertamente la relación entre Utuado y Jayuya es estrecha. La historia es similar y l@s utuadeñ@s y L@s jayuyan@s son familia.

Colapsa el Observatorio de Arecibo – Este es un enlace a varias notas sobre este tema tan impactante no solo a nivel local, sino a nivel Isla y mundial.

Ernesto Irizarry Salvá: “como buen Cristiano y hombre respetuoso de la democracia, acepto la voluntad de Dios y del Pueblo” – Tras las elecciones del 3 de noviembre, Ernesto Irizarry Salvá aceptó su derrota.

El demócrata Joe Biden elige a Kamala Harris como compañera de fórmula y candidata a la vicepresidencia – Aunque esta noticia no es en Utuado, ciertamente la relación política, económica y cultural que existe con Estados Unidos, al ser un territorio americano, la elección de Kamala Harris tiene un impacto en el poderío político de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino también de las personas no ‘blancas’.

Presidente de comerciantes utuadeños hace llamado a brindar servicio responsable ante reapertura de comercios – El COVID-19 requiere modificación y transformación en el comercio. Utuado no fue la excepción. En esta nota, Ineabelle Medina, pide que el comercio utuadeño de ejemplo de responsabilidad.

Organización de la diáspora selecciona el grupo comunitario Unidos por Utuado con donativo de $140,000 para fortalecer proyectos de energía – Otra nota positiva y de gran impacto para nuestra zona.

Es oficial, Jorge Pérez es el nuevo alcalde de Utuado – Luego de semanas de escrutinio en la CEE, Jorge Pérez Heredia es el nuevo alcalde de Utuado.

