Líderes del Comité PARE hacen llamado a la ciudadanía en contra de la violencia de género

San Juan, PR – La Dra. Carmen Ana González Magaz, presidenta del Comité PARE y secretaria del Departamento de la Familia, junto a las demás personas integrantes del Comité PARE, hicieron un llamado a que la ciudadanía se una en contra de la violencia de género que afecta a nuestras comunidades. “Es sumamente necesario que todos los miembros de la comunidad, cada persona y cada familia, comprenda la importancia de apoyar los esfuerzos en contra de la violencia de género. Necesitamos unir nuestra voluntad, procurar entender la complejidad de las relaciones en que se manifiesta el maltrato y la violencia, y extender todo el apoyo posible a las víctimas. Nuestra solidaridad a familiares y seres queridos de las mujeres que han sido víctimas de actos violentos en los pasados días”, expresó la doctora González Magaz.

“Muchos casos de violencia de género, particularmente las situaciones que se dan en el contexto de las relaciones de pareja, se manifiestan en la intimidad del hogar. Pero eso no significa que no podamos observar señales, tales como el aislamiento de la familia y amistades, el control, la violencia verbal, y amenazas, entre otras. Por esto es tan importante que nos hagamos presente, que mantengamos los vínculos familiares y sociales, aún en estos momentos de pandemia, para reiterar la importancia del apoyo y de intervenir previo a que la violencia ocurra y escale. Nuestro llamado comienza con la prevención, y a que las víctimas sepan que estamos presentes. Las agencias del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales estamos para apoyarles y encontrar alternativas que las alejen del peligro, tenemos los mecanismos para ayudarlas. Y a quienes han caído en un patrón de ejercer maltrato y violencia, a sus allegados, que busquen herramientas psicosociales y se alejen de esa conducta“, explicó la licenciada Espada, Oficial de Cumplimiento del Comité PARE.

Las funcionarias recordaron que el primer informe inicial se radicó el pasado 9 de marzo de 2021. Mientras que anunciaron que el 29 de abril se radicó el primer informe mensual del Comité PARE, a tenor con lo establecido en la Orden Ejecutiva 2021-013 promulgada el 25 de enero de 2021 por el gobernador Pedro R. Pierluisi, que dispone que se rendirán informes mensuales, los cuáles serán públicos. El primer informe mensual así como el informe inicial del Comité PARE están disponibles en la página digital de La Fortaleza, www.fortaleza.pr.gov. De igual manera, se informó que el gobernador Pedro Pierluisi asignó $1.6 millones para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y $1 millón para los esfuerzos del Comité PARE.

“Como el Comité que lidera las iniciativas de implementar una Declaración de Estado de Emergencia reconocemos nuestra responsabilidad de ser un grupo proactivo en comunicar a la ciudadanía el progreso con los trabajos relacionados a la Orden Ejecutiva. Sostuvimos una reunión importante durante el día de hoy, donde precisamente destacamos la importancia de mantener informado al pueblo de Puerto Rico y amplificar los esfuerzos que venimos realizando. Por esto, hemos identificado varios asuntos que atenderemos inmediatamente esta semana”, puntualizó la presidenta del Comité PARE. “Entre estos, el pleno del Comité PARE acordó realizar una convocatoria a los medios de comunicación para establecer un plan conjunto de prevención, que incluya elementos educativos sobre la violencia de género; reforzar y recabar a jefes y jefas de agencia, junto al gobernador de Puerto Rico, la colaboración y el compromiso de priorizar el cumplimiento estricto con la Declaración del Estado de Emergencia, de manera tal que los servicios y programas existentes atiendan correcta y adecuadamente las necesidades de quien se acerca a buscar orientación, apoyo y seguridad; convocar, junto al gobernador, a los alcaldes y alcaldesas para que se formalicen estrategias ya identificadas a nivel municipal; y encomendar al Departamento de Seguridad Pública la realización de un estudio sobre los asesinatos recientes“, dijo.

“Los asesinatos de estas dos mujeres han tocado la fibra emocional del pueblo puertorriqueño causando dolor e indignación. Como grupo, tuvimos ocasión de compartir ese sentimiento, a la vez que reiteramos nuestro compromiso de adelantar todas las gestiones posibles para combatir la violencia de género. Es por eso que estaremos respaldando las gestiones del Gobernador de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal para defender y lograr la aprobación de los fondos necesarios para cumplir con la Declaración de Estado de Emergencia, no nos vamos a rendir“, señaló la Dra. González Magaz.

Respecto al Informe Mensual entregado al Gobernador, se destaca el progreso y cumplimiento con los mandatos comprendidos en la Declaración de Estado de Emergencia por Violencia de Género, así como recomendaciones que van identificándose en la marcha. El informe conlleva evaluar cómo las diferentes secciones de la Orden Ejecutiva interactúan entre sí, acercándose multidimensionalmente a objetivos comunes. Por tanto, se identificaron cuatro esferas de interacción, que a su vez son susceptibles al proceso de evaluación de cumplimiento. Estas son: funciones del Comité PARE, Subcomités de Trabajo, Plan de Acción y secciones específicas de la OE 2021-013. Algunos de los puntos sobresalientes del Informe Mensual del Comité PARE son:

Adopción y progreso en la implementación del Plan de Acción para la Ejecución e Implantación del Estado de Emergencia con 17 actividades completadas o en progreso (de un total de 37 identificadas, para un 46%);

El subcomité de Prevención, Educación y Capacitación completó la evaluación de materiales educativos de años previos, el desarrollo del marco conceptual, el plan preliminar de capacitación y las recomendaciones para la implementación de la integración curricular de la equidad de género.

Completada la recopilación de protocolos relacionados y pertinentes a la violencia de género del Departamento de Justicia, Negociado de la Policía de Puerto Rico, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Departamento de Corrección y Rehabilitación, y el Protocolo Interagencial suscrito con la Rama Judicial en el año 2013, los subcomités de Seguridad Pública/Tecnología, y de Servicios trabajan una revisión exhaustiva para presentar recomendaciones que procedan durante este mes de mayo. Esta iniciativa tendrá un impacto directo en la respuesta coordinada e integrada de las agencias de seguridad pública y las organizaciones de servicio directo en la calidad y sensibilidad con las que se atienden a las víctimas de violencia de género; e

Integración de un Plan de Colaboración Municipal que promueve estrategias de alianza para fortalecer el ofrecimiento de servicios de apoyo, la seguridad pública y la realización de vistas públicas regionales a través de toda la Isla, a celebrarse de manera virtual y presencial.

