Wed. Oct 15th, 2025
Regionales

Municipio de Jayuya anuncia subasta para arrendamiento de locales comerciales y turísticos

By Redacción UTUADOHOY.COM Oct15,2025

JAYUYA, PUERTO RICO  – La Junta de Subastas del Municipio de Jayuya anunció la apertura de la Subasta Formal 2025-2026-009, invitando a licitadores, empresas y personas interesadas a presentar propuestas en sobres cerrados para el alquiler de varios locales municipales.

Los espacios disponibles incluyen:

  1. Restaurante “La Hacienda”, ubicado en el Proyecto Agroturístico de la Tierra Alta.

  2. Kiosko “La Hacienda”, también en el Proyecto Agroturístico de la Tierra Alta.

  3. Kiosko “El Oasis”, dentro del mismo proyecto.

  4. Restaurante “La Piedra Escrita”, localizado en el barrio Coabey.

  5. Local Comercial en las facilidades de CEDETRA.

Como parte del proceso, los interesados deberán asistir a una orientación compulsoria, requisito indispensable para participar en la subasta.

  • Fecha: jueves, 23 de octubre de 2025

  • Hora: 10:00 a.m.

  • Lugar: Salón de la Legislatura Municipal, segundo piso de la Casa Alcaldía de Jayuya

Las propuestas deberán entregarse a más tardar el viernes, 7 de noviembre de 2025, antes de las 4:00 p.m., en la Oficina de la Secretaría Municipal, ubicada en el primer piso del Antiguo Tribunal, frente a la gasolinera Gulf.

El municipio informó que no se aceptarán propuestas de licitadores que no participen en la orientación. Para dudas o consultas, los interesados deben comunicarse exclusivamente por correo electrónico a subastasjayuya@jayuya.puertorico.pr.

By Redacción UTUADOHOY.COM

UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico

