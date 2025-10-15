Municipio de Jayuya anuncia subasta para arrendamiento de locales comerciales y turísticos

JAYUYA, PUERTO RICO – La Junta de Subastas del Municipio de Jayuya anunció la apertura de la Subasta Formal 2025-2026-009, invitando a licitadores, empresas y personas interesadas a presentar propuestas en sobres cerrados para el alquiler de varios locales municipales.
Los espacios disponibles incluyen:
-
Restaurante “La Hacienda”, ubicado en el Proyecto Agroturístico de la Tierra Alta.
-
Kiosko “La Hacienda”, también en el Proyecto Agroturístico de la Tierra Alta.
-
Kiosko “El Oasis”, dentro del mismo proyecto.
-
Restaurante “La Piedra Escrita”, localizado en el barrio Coabey.
-
Local Comercial en las facilidades de CEDETRA.
Como parte del proceso, los interesados deberán asistir a una orientación compulsoria, requisito indispensable para participar en la subasta.
-
Fecha: jueves, 23 de octubre de 2025
-
Hora: 10:00 a.m.
-
Lugar: Salón de la Legislatura Municipal, segundo piso de la Casa Alcaldía de Jayuya
Las propuestas deberán entregarse a más tardar el viernes, 7 de noviembre de 2025, antes de las 4:00 p.m., en la Oficina de la Secretaría Municipal, ubicada en el primer piso del Antiguo Tribunal, frente a la gasolinera Gulf.
El municipio informó que no se aceptarán propuestas de licitadores que no participen en la orientación. Para dudas o consultas, los interesados deben comunicarse exclusivamente por correo electrónico a subastasjayuya@jayuya.puertorico.pr.