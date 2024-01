Pedro L. Cartagena publica “Microrrelatos para un mundo nuevo”

El educador y escritor utuadeño Pedro L. Cartagena ha publicado recientemente su nuevo libro, “Microrrelatos para un mundo nuevo”. El libro, un conjunto de 56 microrrelatos, está dirigido a jóvenes de todas las edades y busca atraer nuevos lectores a la literatura.

“Escribí este libro experimental de microrrelatos en un intento de presentar una alternativa literaria que pueda atraer nuevos lectores”, dijo Cartagena. “En particular jóvenes de todas las edades, que por la novedad de las redes sociales y el pobre esfuerzo que hacen los sistemas educativos para formarlos adecuadamente, han abandonado la lectura”.

“La lectura es esencial para el desarrollo académico de los jóvenes estudiantes”, continuó Cartagena. “Contribuye al desarrollo de habilidades fundamentales, mejora la comprensión del mundo, y prepara a los estudiantes para el éxito en sus estudios y en la vida en general”.

Para atraer a los jóvenes lectores, Cartagena utilizó un concepto primario de utilizar una imagen y luego un relato para ayudar a la imaginación e interés de los lectores. Los temas de los microrrelatos incluyen temas de actualidad como la Inteligencia Artificial, los conflictos contemporáneos, historia, ciencia ficción, historias de animales y misterio.

“Es un libro apto para cualquier persona pues elaboré los temas con mucho cuidado”, dijo Cartagena. “Próximamente haremos un acercamiento al Departamento de Educación y a otras entidades para su consideración”.

Como educador por más de 3 décadas, Cartagena entiende que los estudiantes que leen con frecuencia desarrollan habilidades para analizar, interpretar y sintetizar información de manera más efectiva. La lectura fomenta el pensamiento crítico al obligar a los estudiantes a analizar la trama, los personajes y los mensajes subyacentes en los textos.

“Este tipo de pensamiento es esencial para evaluar la información de manera reflexiva y formar opiniones fundamentadas”, dijo Cartagena. “Sin embargo, en los pasados 20 años estas razones parecen no importarle ni a los jóvenes (que no es su culpa) ni a sus padres que igualmente viven inmersos en las distracciones tecnológicas y a los sistemas educativos que no son capaces de aceptar y comprender que estas destrezas son vitales para el desarrollo de cualquier país”.

“Es una apuesta humilde”, concluyó Cartagena, “pero como educador y escritor es lo menos que puedo hacer. Gracias por divulgar estas ideas y por tu apoyo como investigador y periodista”.

“Microrrelatos para un mundo nuevo” ya está disponible en Amazon .