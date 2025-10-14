Utuado, Puerto Rco

Wed. Oct 15th, 2025
Arte y Cultura

Poeta utuadeño Antonio Ramírez Córdova recibe Premio Internacional a la Excelencia Literaria 2025

Oct14,2025
Antonio Ramírez CórdovaAntonio Ramírez Córdova

El escritor, residente del barrio Paso Palma de Utuado, fue galardonado en la IV Edición del Premio Arte Internacional en New Jersey.

UTUADO, PUERTO RICO — El reconocido poeta utuadeño Antonio Ramírez Córdova, residente en el barrio Paso Palma, fue distinguido con el Premio Internacional a la Excelencia Literaria 2025 durante la gala de la IV Edición del Premio Arte Internacional, celebrada el pasado domingo, 5 de octubre, en New Jersey, Estados Unidos.

El evento, que reunió a artistas, escritores y gestores culturales de diversas partes del mundo, reconoció la trayectoria del autor utuadeño como una voz literaria destacada en la poesía contemporánea puertorriqueña.

Ramírez Córdoba, quien ha cultivado una carrera de décadas dedicada a la palabra y al arte, expresó su agradecimiento con un mensaje lleno de humildad y emoción:

“Agradezco al Premio Arte Internacional 2025 por reconocer mi quehacer literario de tantas décadas a través de la otorgación del Premio Internacional a la Excelencia Literaria 2025. Reitero mi gratitud a los miembros del jurado, a las organizaciones y entidades colaboradoras, y muy especialmente, a la querida amiga y artífice, Lucy Santiago. Asimismo, envío mis felicitaciones a todos los premiados en las distintas ramas del arte. ¡Abrazos!”

Durante la ceremonia, se destacaron escritores y artistas de diversos países en áreas como la pintura, la música, el teatro y la literatura, en una velada dedicada a la diversidad cultural y la excelencia artística.

El poeta utuadeño, cuya obra se distingue por su profundo sentido humanista y compromiso con la identidad puertorriqueña, se ha presentado en festivales literarios internacionales y ha publicado varios poemarios que celebran la memoria, el amor, la tierra y la resistencia cultural del pueblo.

El galardón reafirma el reconocimiento internacional de figuras culturales que, como Ramírez Córdova, representan desde la montaña de Utuado el talento literario de Puerto Rico ante el mundo.

Author

