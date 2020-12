¿Predice un temblor o tsunami el pez remo?

UTUADO, PR – El pasado 5 de diciembre se hizo viral en las redes sociales de Puerto Rico la aparición del Pez Remo en las costas de Rincón. Causa ansiedad, ya que se alega que este pez ha aparecido en costas justos meses o semanas antes de un sismo mayor y/o tsunami.

De hecho, muchas personas aseguran que el pasado año, el 21 de diciembre del 2019, un pez remo fue visto en Rincón, siete días después fue el primero de muchos temblores sentidos en la Isla en todo el año 2020 y que fue el que precedió el fuertísimo temblor que ocurrió en enero de este año.

Se hizo popular la creencia tras el sismo y tsunami en Japón para el año 2011 que fue magnitud 9, muy poderoso.

Es una rareza en sí, que se pueda avistar uno de estos peces de mala fama, ya que viven a más de 900 metros bajo el nivel del mar.

Pero, ¿existe una explicación científica y una relación real entre el pez remo y los temblores?

UTUADOHOY.COM recurrió nuevamente a la experta en este tema, la utuadeña Gisela Báez-Sánchez quien es la Geóloga, Analista de Datos Geofísicos y Coordinadora de la División de Análisis y Procesamiento de Datos Geofísicos de la Red Sísmica de Puerto Rico.

Gisela Baez-Sanchez, Coordinadora Área de Análisis y Procesamiento de Datos Geofísicos Geóloga & Auxiliar de Investigaciones III

Gisela nos explica que, “En Puerto Rico, al igual que en muchos países, se ha generalizado la creencia de que “encontrar un pez remo en la superficie del mar o en la costa es señal de que ocurrirá un terremoto”. Esto es un mito y no tiene fundamento científico, pero ¿de dónde sale esta creencia? Desde la antigüedad han existido diversas creencias que relacionan a los peces y los dragones con la generación de terremotos. Pero fue luego del terremoto de Japón de 2011 que tomó fuerza la creencia popular de que el pez remo predecía los terremotos tras encontrar en la costa de Japón una docena de estos peces. Es en la antigua mitología japonesa en donde se establece que Namazu (o dios de la rectificación), un pez gato, que se encuentra debajo de la Tierra es el causante de los Terremotos, como una forma de devolver el equilibrio entre los seres humanos. Si bien es cierto que se han encontrado peces remo en las costas de diversos países en fechas muy próximas a terremotos, se descarta la relación entre estas apariciones y la ocurrencia de terremotos. Los peces remo, que viven en las zonas profundas del océano, pueden moverse a la superficie por diversas razones. Algunos científicos sugieren que los cambios sutiles en la corteza terrestre en el fondo del mar, antes de un terremoto, podrían hacer que la corriente altere a los peces remo. Pero aún no hay evidencia científica que respalde o descarte esta afirmación ya que estos peces se pueden ver afectados por varias razones como: los cambios en las fuentes de alimentos, los cambios en las temperaturas del agua, cambios en el fondo marino y cuando están por morir y no prestan resistencia a las corrientes.“

Los expertos y UTUADOHOY.COM recomiendan la preparación ante cualquier desastre natural y ante un posible terremoto ya que vivimos en una zona altamente activa en terremotos y tormentas tropicales. Es importante que usted tenga un plan de emergencia vigente y actualizado.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios