Presentan alternativas para mejorar la economía de los agricultores

Cerca de 50 agricultores convencionales, caficultores, ganaderos e hidroponistas de los pueblos de Camuy, Utuado, Ciales, Morovis, Barranquitas, Villalba y Orocovis recibieron hoy alternativas para mejorar su economía a través de información sobre financiamiento, planes de retiro, valor agregado y energía renovable que se les presentó en el evento de orientación organizado por la empresa puertorriqueña Morsom Group.

“Este evento contó con una muy buena asistencia de nuestros agricultores que pudieron recibir información puntual sobre prestamos, fondos y programas disponibles que los pueden ayudar a mejorar su economía. Ciertamente el sector agrícola ha atravesado unas dificultades estos últimos años pero en Morsom Group continuamos comprometidos con buscar maneras de ayudarlos y brindarles la información y recursos necesarios para su recuperación”, mencionó la presidenta de la empresa, Soemi Morales González.

“En el evento, personal de Puerto Rico Farm Credit les orientó sobre los préstamos disponibles para la compra de vivienda, compra de una finca, el financiamiento de operaciones y la adquisición de equipo agrícola. Además recibieron información de la firma Financial Ambassador que ofrece fondos de retiro y anualidades para agricultores. Esta información es importante porque muchos de nuestros agricultores no pueden retirarse porque no han pagado su seguro social o no tienen ahorros suficientes para poder vivir de otra forma. Esta Firma les ofrece una alternativa de fondos de inversión en anualidades”, agregó.

Por otra parte, la experta en finanzas y negocios agrícolas explicó que personal del programa Rural Development del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó sobre los programas de Valor Agregado y de Energía Renovable.

El Programa de Valor Agregado del USDA es un fondo que ofrece una subvención del 50% de la inversión que se tiene al convertir un producto agrícola en otro producto comercial, como es el caso de los jugos, el queso, el yogur, algunos cortes de carnes, el sofrito, o cualquier otro producto que añada valor al cultivo, lo que aumenta las producciones y las ganancias del agricultor que quieren maximizar el uso de sus productos.

De igual manera, el USDA habló sobre su Programa de Energía Renovable, que tiene como objetivo “hacer más eficiente y estable la producción de agricultores ya que los problemas de energía en Puerto Rico hace que muchos de los productos agrícolas se pierdan. La gente no tan solo puede usar placas solares como energía renovable sino también equipos de alta eficiencia energética”, informaron.

Para más información puede visitar las redes sociales de Morsom Group o comunicarse al 787-814-8121 o a morsomgroupllc@gmail.com.

