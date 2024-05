Presidenta Alterna de la CEE reitera apoyo a las labores del organismo

La Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE), Hon. Jessika D. Padilla Rivera, reiteró hoy que

no descansará en el esfuerzo para intentar frenar constantes intentos para mancillar el

nombre de la Comisión, los funcionarios que en ella laboran y que, sin duda, laceran la

tan lastimada imagen de la CEE.

Además, la funcionaria recordó la importancia de reunir y analizar todos los elementos

necesarios antes de emitir juicio sobre los asuntos ya que, conclusiones erradas tienen el

efecto de minar la confianza de los votantes en los procesos electorales, que al día de hoy

transcurren en cumplimiento con el calendario electoral, de forma seria y ordenada.

Sus expresiones se producen luego de que el pasado domingo, aspirantes primaristas del

Partido Popular Democrático denunciaran lo que llamaron un esquema de fraude con el

voto adelantado y fueran más lejos al, incorrectamente, acusar a la Comisión de “haber

demostrado un proceder negligente y temerario, que ha propiciado las violaciones de derechos que

experimentó una mujer de 80 años y su esposo encamado”, haciendo alusión a la alegación de

una electora que indicó haber sido engañada por personas que la visitaron para tramitar

su solicitud de voto adelantado y el de su esposo.

“Habiendo solicitado información de esta alegación que, contrario a lo expresado en la

conferencia de prensa del pasado domingo, no había sido traída a la atención de esta

servidora, del Secretario de la Comisión ni de ningún otro funcionario, más sin embargo,

sí fue enviada a la Oficina de la Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático,

Lcda. Karla Angleró, quien nos reconoció haberla recibido; no es difícil concluir que

quienes fallaron en el manejo de la denuncia no fue la CEE, a quienes dirigieron su ataque,

sino la propia Oficina de la Comisionada que fue el lugar donde la recibieron tan

temprano como el 11 de abril de 2024 y no le dieron el curso adecuado, llevando a la

electora a afirmar en su Declaración Jurada que nunca recibió respuesta”, manifestó Padilla Rivera.

Añadió que “reclamos públicos de esta naturaleza, serios, frívolos y temerarios, solo

abonan dudas injustificadas sobre los procesos que con tanto esfuerzo y seriedad realizan

nuestros empleados”.

Padilla Rivera explicó que no fue hasta la tarde del pasado martes que recibieron

información acerca del reclamo de la electora y que, al procurar mayor información al

respecto, tomaron conocimiento de que la queja en efecto había sido presentada, pero

ante la Oficina de la Comisionada, sin que esta se elevara a la atención ni de la Presidenta,

ni del Secretario, ni de la Comisión en pleno, contrario a lo expuesto ante los medios este

pasado fin de semana. Habiéndola procurado y finalmente obtenido, hemos iniciado la

investigación correspondiente con el propósito de, como de costumbre, garantizar el

derecho al voto de la electora.

Finalmente, sobre la atención a posibles discrepancias en otros casos de algunos electores

con solicitudes de voto adelantado que manifiestan interés en participar de la primaria

del partido contrario a la solicitud completada, la Presidenta Alterna recordó que, aunque

se trata de un asunto estrictamente de los partidos, luego de discutirlo en una reunión de

Comisión de Primarias, se impartieron instrucciones para atender estos casos de manera

individual.

