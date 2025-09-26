Utuado, Puerto Rco

Fri. Sep 26th, 2025
El Tiempo Locales

Pronóstico del tiempo para Utuado: lluvias dispersas y vigilancia por onda tropical

Sep26,2025
El clima en Utuado hoy

Utuado, P.R. – El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que para los próximos días se esperan condiciones variables en el interior montañoso de Puerto Rico, con énfasis en Utuado, donde las lluvias y tormentas dispersas serán protagonistas.

Este miércoles en horas de la tarde se anticipan chubascos y tronadas aisladas, con un 80% de probabilidad de lluvia. Para la noche, continuará la posibilidad de precipitaciones, con temperaturas mínimas alrededor de 72 °F (22-23 °C).

De jueves a fin de semana, el patrón atmosférico se mantendrá inestable, especialmente en horas de la tarde, cuando las lluvias se desarrollen con mayor frecuencia sobre la Cordillera Central. Las temperaturas máximas en Utuado oscilarán entre los 82 °F y 87 °F (28-31 °C).

Alerta por onda tropical

El organismo meteorológico emitió un Hydrologic Outlook relacionado con una onda tropical al este del Caribe, identificada como Invest 94L, la cual podría incrementar significativamente la actividad de lluvias en la región en los próximos días. Esta situación aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y repentinas, crecidas de riachuelos y deslizamientos de tierra, particularmente en áreas montañosas como Utuado.

Aunque las advertencias de calor más fuertes se concentran en las costas del norte y sur de Puerto Rico, el ambiente húmedo en el interior hará que las condiciones se perciban más calurosas y pesadas.

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades exhortan a la población utuadeña a:

  • Evitar cruzar ríos y quebradas durante lluvias intensas.

  • Planificar las actividades al aire libre en la mañana.

  • Mantenerse hidratados y atentos a los boletines oficiales.

  • Tener a la mano paraguas o impermeables, ya que las lluvias podrían ser repentinas.

En resumen

El clima en Utuado estará marcado por lluvias intermitentes, calor húmedo y la vigilancia sobre el paso de una onda tropical, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones ante cambios súbitos en las condiciones del tiempo.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología (weather.gov/sju)

Author

Redacción UTUADOHOY.COM

UTUADOHOY.COM - Fundado en 2010 para informar a Utuado y la Región Central de Puerto Rico

