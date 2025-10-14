Representa a tu barrio en el certamen “Nuestra Belleza Otoao 2025”

Belleza, cultura y tradición en un solo certamen

UTUADO — Bajo el lema “Belleza, cultura y tradición en un solo certamen”, se abren oficialmente las inscripciones para Nuestra Belleza Otoao 2025, una iniciativa que busca resaltar el orgullo, la historia y el talento de cada barrio utuadeño a través de un evento cultural que promueve la identidad y el turismo local.

El certamen —dirigido por Aida M. Cabrera— invita a jóvenes utuadeñas a representar con orgullo su barrio, destacando no solo su belleza, sino también su conocimiento, liderazgo y compromiso con la historia y el desarrollo de su comunidad.

Tres categorías por edad

Las participantes competirán en tres categorías:

Juvenil: de 12 a 14 años

Adolescente: de 15 a 17 años

Adulta: de 18 a 25 años

Cada candidata deberá residir en el barrio que represente y preparar un discurso sobre el valor turístico o cultural de su comunidad.

Utuado unido en un solo escenario

El certamen contará con representación de los 24 barrios de Utuado, desde Ángeles y Paso Palma hasta Roncador, Caonillas, Tetuán, Salto Arriba y el casco urbano. En esta primera edición se busca que cada comunidad destaque su “magia”, mostrando cómo la cultura utuadeña, la hospitalidad y las tradiciones siguen vivas en cada rincón del pueblo.

“Queremos que cada joven se convierta en embajadora de su barrio, que hable de su gente, de sus costumbres y de lo que hace especial a su comunidad. Nuestra Belleza Otoao es mucho más que un certamen; es una celebración de lo que somos como utuadeños”, expresó Cabrera.

Más allá de la belleza

El evento combinará elegancia, historia y turismo. Las candidatas serán evaluadas por su intelecto, dicción, proyección, responsabilidad y conocimiento del turismo local, además de su interés genuino en resaltar los valores culturales de Utuado.

Orgullo, historia y cultura utuadeña

“Nuestra Belleza Otoao” nace como un proyecto cultural que aspira a inspirar a las nuevas generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia y destacando el impacto positivo del turismo y la tradición utuadeña.

“Cada barrio tiene su magia y su historia; este certamen es una invitación a redescubrirlas y compartirlas con orgullo”, concluyó la directora del evento.

Cómo participar

Las interesadas pueden comunicarse al 787-554-8780 o 787-964-3920, o escribir al correo nuestrabellezaotoao@gmail.com para más información.

📍 Inscripciones abiertas ahora — representa a tu barrio y sé parte de la historia de Utuado.

