Siempre deja propina al salir a comer

Recientemente abrió sus puertas Pueblo Viejo 419 Gastrobar en el área urbana de Utuado, sumándose a una creciente variedad de restaurantes, bars y chinchorros en nuestro pueblo y pudiendo mencionar varios mas como Los Hijos del Josco, Finca Vista Bella, El Cohitre, Finca Viernes, Andares entre tantos otros, que van creando una cultura de comer y beber fuera de la casa.

Según más exposición tenga Utuado en las redes sociales y medios de televisión y radio, más serán los establecimientos de comida y bebida que se establezcan en la Ciudad del Viví.

Y muchos se preguntan si dejar propina o no y cuánto uno debe dejar en cada cuenta. En Puerto Rico, por conocimiento general, se deja una propina de entre el 15 y el 25% del total de la cuenta y aunque este dato es argumentable por detractores y defensores, así es que es.

Pero, ¿por qué se deja propina? Bueno, esta pregunta aun no se contesta completamente. Existe una teoría que esta práctica comenzó en Europa para mediados del siglo XIX. Los comensales dejaban dinero adicional como símbolo de status económico y social. Luego a finales de ese siglo, esa práctica llega a Estados Unidos.

Varios dueños de restaurantes se aprovecharon para así contratar personas afroamericanas a bajo o ningún costo, ya que los clientes dejaban propinas la gran mayoría de las veces.

Aunque a nivel de Estados Unidos esta práctica de dejar propina es normal, y en cierta parte lo es también en Puerto Rico, lo cierto es que no todo el mundo deja propina o deja propina por debajo de lo aceptado.

Vamos a tratar de entender que es la propina y como se cualifica para obtenerla. Primero, a nivel de Estados Unidos no hay una ley que nos obligue a pagar propinas, tampoco la hay en Puerto Rico. Pero aquí en la Isla, no se permite, por ley, añadir la propina a un ‘ticket’.

¿Y por qué aun existe la propina? La propina en los restaurantes se da a base del Federal Tip Wage Credit, este es un crédito otorgado a los restaurantes que así se registren, para que se le pueda pagar un sario menor a los meseros y bartenders, pero que compensan con la cantidad de propinas recibidas. No porque habras un restaurante puedes pagar el $2.13 la hora, debes acogerte al crédito.

El estututo federal, conocido como Fair Labor Standards Act (FLSA, o Ley de Normas Razonables del Trabajo) el empleado que recibe propinas se define como “aquel que habitual y regularmente recibe más de $30 mensuales en propinas”. El salario base para empleados que reciben propinas puede ser desde $2.13, lo cual aplicando el Tip Wage Credit debe alcanzar el salario mínimo dispuesto por ley, en Puerto Rico sería $8.25 por hora.

La propina generalmente la reciben meseros y meseras, así como también bartenders, porque son los salarios a los cuales el patrono decide acogerse al Crédito Federal. Sin embargo, la ley permite que el patrono pueda usar el sistema de un “pote” para distribuir las propinas que reciben sus meseros, bartenders y otros empleados que normalmente atienden público y reciben propina. Pero si el patrono utiliza el crédito federal por propinas, está prohibido por ley incluir en el “pote” a personas que generalmente no reciben propinas de los clientes como los lavaplatos, cocineros, gerentes entre otros. Por otro lado, si el patrono paga a sus empleados, al menos el salario mínimo completo de $8.50, puede permitir el uso del “pote” de propinas de empleados que no reciben propinas de manera general.

Con el crecimiento de la cultura de salir a comer aquí en Utuado, debemos estar claros en la ley y en lo que representa la propina para cada una de las personas que trabajan con nuestra comida.

Debemos estar claros también en que, el mesero o mesera no cocina la comida ordenada, por o general no hace los tragos que pedimos, no tiene, por lo general, autoridad para cambiar el volúmen de la música o la temperatura del acondicionador de aire, de si hay estacionamiento o no, si aceptan o no reservaciones, etc. El servicio de los meseros y meseras es lo que debemos medir para dejar una propina justa.

Por conocimiento general el 15% se deja cuando uno no está muy satisfecho con el servicio, (no con el sabor de la comida, o si la cocina se tardó con la comida, de quien nos atiende. Se deja un 18% cuando el servicio ha sido muy bueno y de 20 a 25% si el servicio es extraordinario. Fíjense que no hablo del ambiente del lugar ni de la comida per se, solo es a base del servicio brindado.

Así que, ya sabes, este fin de semana cuando vayas a salir a cenar en uno de lo tantos grandiosos restaurantes utuadeños, se civilizado, educado y especialmente agradecido con quien maneja tu comida y bebidas.

El autor, en adición a ser el fundador y Editor Ejecutivo de UTUADOHOY.COM, tiene 25 años de experiencia en la industria de la Hospitalidad especializándose en el manejo de restaurante y barras y en banquetes.

