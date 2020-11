¿Tranque en la Legislatura Municipal de Utuado?

UTUADO, PR – Al día de hoy, Utuado no conoce la composición de su nueva Legislatura Municipal, y no es sorpresa, ya que los mismos legisladores municipales no necesariamente estaban al tanto de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico de 1991.

Aunque sin escrutinio, parecería que el alcalde de Utuado será Jorge Pérez Heredia, no estamos claros quienes quedarán finalmente en la Legislatura Municipal o qué partido tendrá finalmente la mayoría.

UTUADOHOY.COM hizo el acercamiento a varios de los legisladores electos, e incluso a los presidentes actuales de ambos partidos principales. Sin embargo, el silencio es rey.

De las personas que nos contestó fue el recién electo Ángel David Cruz Meléndez del Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien figuraba en la posición número uno de la papeleta municipal. A preguntas de UTUADOHOY.COM sobre la composición y posiciones de liderato en ese cuerpo legislativo, Cruz Meléndez contestó que “Estamos en ese proceso, Prontamente se hará anuncios”. Pero no abordó más sobre el tema.

Fuentes de este medio indican que dentro de la delegación del PNP se debate quien debe presidir la Legislatura y que al momento no llegan a la conclusión.

Una persona sí se comunicó con UTUADOHOY.COM expresando interés en la presidencia de la Legislatura. Gabriel (Gabi) Cuevas Serrano, dijo mediante comunicación electrónica que “Soy el primer PNP que encabeza en la lista de la Legislatura

abiertamente gay. Siendo así con la mayoría de los votos del pueblo aspiró a la Presidencia de la Legislatura Municipal de Utuado.”

Aunque Cuevas Serrano aspiró en la posición número dos en la papeleta, en efecto fue quien más votos obtuvo del PNP, posicionándolo como líder electo. A nivel de todos los legisladores quedó segundo, solo por debajo de Ineabelle Medina González del Partido Popular Democrático (PPD), quien no solo fue la popular con más votos, sino la candidata legislativa con más votos.

Medina González, comerciante y líder utuadeña, logró en la noche de las elecciones, 4,785 votos, 166 votos de su compañera de papeleta, la licenciada Yulixa Paredes que obtuvo 4,619 votos, siendo la segunda popular con más votos pero la cuarta a nivel de todos los candidatos de todos los partidos.

Pareciera natural que los que de verdad tengan el favor del pueblo para presidir la Legislatra Municipal sean Cuevas Serrano del PNP o Medina González del PPD, dependiendo de quién logre la mayoría, que según la Ley de Municipios Autónomos, pudiera ser la Pava.

¿Que quedó claro en las elecciones? Es debatible, por supuesto. Pero el mensaje es alto y claro. Utuado quizo un cambio no solo en alcalde sino también en sus legisladores municipales. La abrumadora victoria de Ineabelle y Gabriel en sus respectivas colectividades, los colocan, con el favor y mandato del pueblo, como líderes indiscutibles.

Aunque por ley de minorías, otra persona que logró un cambio fue la pipiola Astrid Raquel Cruz Negrón, quien obtuvo 831 votos, destronando así a Wilson Viruet Ríos, quien no era un novato y se perfilaba como el que entraría por parte del Partido Independentista.

El PPD y el PNP también tuvieron bajas de veteranos legisladores. Es el caso de la popular Nancy Afanador Romero quien no fue electa por el pueblo al obtener tan solo 4,517 y del penepé Dennis Rivera González con 4,510.

Nuestras fuentes indican un posible cambio en los legisladores que entrarán a la Legislatura por el PPD versus los que fueron electos, ya que se ha hablado que Osvaldo Viera Cruz pudiera oficializar su renuncia, si es que no lo ha hecho a este momento. Pero parece que en vez de seguir la voluntad del pueblo y que entre la próxima persona con más votos, la información que tenemos es que entraría una de las personas que no fueron favorecidas en la elección.

Ante estos resultados del voto del pueblo, UTUADOHOY.COM quiere conocer tu sentir. Puedes escoger quién debe ser la persona que presida nuestra Legislatura Municipal.

Los sondeos estarán aceptando votos por solo 24 horas.

¿Quién debe presidir la Legislatura Municipal si el PNP se queda con la mayoría? Gabriel (Gabi) Cuevas Serrano

Héctor Luis (Tito) Camacho Rosado

Ángel David Cruz Meléndez

Margarita Feliciano González

Janette Torres Cuevas

Reynaldo Gutiérrez Rivera



Lo propio con el Partido Popular Democrático

¿Quién debe presidir la Legislatura Municipal si el PPD se queda con la mayoría? Ineabelle Medina González

Yulixa Adelaida Paredes Albarrán

Eneris Gutiérrez Torres

José Víctor Cordero Torres

Osvaldo Viera Cruz



UTUADOHOY.COM se comunicó vía mensajes electrónicos, con el actual alcalde de Utuado y presidente del PPD, Ernesto Irizarry Salvá, pero este, al momento de la publicación de esta nota, no había contestado. Lo propio hicimos con el alcalde electo y presidente del PNP, Jorge Pérez Heredia, pero al igual que su contraparte, no ha contestado.

