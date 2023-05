Utuado cuenta con nuevo Plan Territorial con apoyo de los tres partidos políticos

NOTICIA EN DESARROLLO

UTUADO – La Legislatura Municipal de Utuado aprobó anoche el nuevo Plan de Territorial con apoyo de los tres partidos políticos que integran ese cuerpo.

El alcalde Jorge Pérez Heredia agradeció a los miembros de los demás partidos políticos tras unirse para la aprobación del nuevo proyecto.

Pérez Heredia habló junto a la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño, Astrid Raquel Cru Negrón. “Hoy la mayoría de los miembros de la Legislatura Municipal de Utuado pusieron a su pueblo y a su gente primero aprobando el primer Plan de Ordenamiento Territorial y haciendo historia. Este plan tendrá un impacto positivo en nuestro desarrollo económico, de infraestructura, turístico y en fin, una medida que desde donde quiera que se mire es positiva,” expresó el Alcalde.

Por su parte la legisladora municipal Ineabelle Medina expresó a UTUADOHOY.COM que “Esta noche se discutió en nuestra legislatura municipal el proyecto del “Plan de Ordenamiento Territorial”. Anteriormente el mismo fue derrotado por falta de transparencia y por ser un borrador, no el plan final. Estoy consciente y sé lo importante que es para nuestro pueblo trabajar con un plan como este. Ahora bien, el mismo tiene que cumplir con los criterios en ley necesarios que sean de beneficio del pueblo y no de entes en particular. Tenemos que asegurarnos que se protejan áreas arqueológicas, acuíferos, suelos, terrenos agrícolas, etc. El desarrollo económico tiene que estar atado a un plan responsable para lograr los objetivos y las metas deseadas sin que haya menoscabo de nuestros recursos naturales, el legado de nuestros antepasados y la vida y propiedad de nuestra gente.”

“Consciente de la necesidad de contar con un plan que fomente el desarrollo en bienestar de mi pueblo, voté a favor del mismo”, puntualizó la también Presidente del PPD en Utuado.

El Alcalde agradeció al Gobernador Pedro Pierluisi por otorgar los recursos económicos para poner en marcha el Plan Territorial.

About Post Author