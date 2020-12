Utuado no solo es 00641

UTUADO, PR – Recientemente en el segmento Contacto Histórico que se transmite los viernes por WUPR 1530 AM, se habló del grupo en Facebook, Utuado 00641. Un proyecto digital que busca proyectar todas las cosas Utuado.

El historiador Ivancito Collazo, quien colabora en el programa Tu Mañana Informativa del compañero Edwin Josué López Santiago, mejor conocido como El Canito, entrevistaba a la reconocida decoradora de eventos, Sarita Santiago Afanador, creadora del grupo.

En la conversación, Collazo mencionó que personas de Ángeles aclararon que ese barrio tiene su propio ZIP Code.

A esto, UTUADOHOY.COM se dio a la tarea de buscar información sobre los ZIP Codes de Utuado y encontramos que en efecto, Utuado tiene más de un ZIP Code.

Coversamos con Alfonso Cruz, quien se desempeña como cartero en el correo del 00641, para buscar una fuente confiable sobre los ZIP Codes en Utuado. “Recuerda que el ZIP Code no es del pueblo, sino del correo“, nos dice Foncito, como es popularmente conocido en Utuado.

Los ZIP Codes corresponden a un área geográfica de una estado, condado, municipio o ciudad. Si hay un correo que sirve a un área específica, esa zona tendrá un ZIP Code.

En ocasiones, un ZIP Code puede ser asignado a un solo edificio de una compañía o agencia gubernamental. El Pentágono es un ejemplo poco normal. “El Pentágono tiene seis códigos postales de Washington, DC (a pesar de su ubicación en Virginia): el Secretario de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las cuatro ramas de servicio tienen cada uno su propio código postal“, explica Wikipedia.

Este sistema, tal cual lo conocemos hoy, se introdujo en el 1963 con un formato básico de cinco dígitos. En 1983 un formato de cuatro dígitos adicionales se introdujo. ZIP son las iniciales de Zone Improvement Plan. Se implentó para mejor dirigir los paquetes y correspondencias.

Puerto Rico, como parte de los Estados Unidos de América, tiene, como los demás estados y territorios, sus propios ZIP Codes. Se le asignan los códigos postales 00600 a 00799 y 00900 a 00999; los códigos 008xx se asignan a las cercanas Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Tanto Puerto Rico como las Islas Vírgenes de los Estados Unidos reciben servicio desde la instalación del centro seccional (SCF) de San Juan, Puerto Rico. Los códigos postales en el rango 006xx se utilizan en el noroeste de Puerto Rico; 007xx en el sureste de Puerto Rico; y 009xx en el Area Metropolitana de San Juan.

Desde Dorado a Rincón, de Rincón a Cabo Rojo, de Cabo Rojo a Peñuelas, todo es 006xx. En Ponce ya comienzan los 007xx hasta Fajardo. El Area Metropolitana de San Juan va desde Dorado hasta Carolina y los mas al sur que llega es a Trujillo Alto. De hecho, la parte norte de Dorado es del 006xx y la parte sur del 009xx.

Son cuatro los ZIP Codes en Utuado, más un área no definida, que no es inusual en el sistema de correos. El 00641 es Utuado central y sur este. El 00611 es de Angeles y Santa Isabel. Don Alonso, Limón y Mameyes son del 00650 que es una oficina de correos del Municipio de Florida. Una pequeña parte de Consejo está bajo el 00601 que es del correo de Adjuntas y partes de Lares, El barrio Santa Rosa, no tiene ZIP Code asignado.

Cuando haces la búsqueda de los ZIP Codes en Utuado, solo aparecen dos, el 00641 y el 00611. Esto porque el 00650 es de Florida y el 00601 es Adjuntas. Llegan hasta a Utuado pero la oficina queda en los respectivos municipios.







Fuentes: https://www.unitedstateszipcodes.org/ y https://www.zip-codes.com/zip-code/00641/zip-code-00641.asp

Así las cosas, encontramos que en la actualidad Utuado está compuesto por estos cuatro ZIP Codes a diferencia de otros municipios similares, rurales. El fenómeno de múltiples ZIP Codes se da en ciudades grandes, o municipios con una población mucho mayor a Utuado. Pero Utuado, como siempre ha sido desde su mismísima fundación, pone sus propias reglas.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios