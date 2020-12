Utuado se acerca a otra alta cifra tras los contagios reportados hoy

COVID-19 UPDATE – El informe del Departamento de Salud reportó 17 muertes por COVID-19; mientras, se registraron 443 casos confirmados, 73 casos probables y 357 casos sospechosos adicionales.

De los casos positivos, cinco se reportaron en Utuado, subiendo el total a 378, acercándonos aun más a la marca de los 400.

De las 17 muertes, la de una mujer de 65 años fue en nuestra región de Arecibo.

Hoy sábado, el total de hospitalizaciones llegó a 646 con 104 pacientes en intensivo.

A nivel de toda la nación, los CDC reprotan 203,229 nuevos casos y 2,760 muertes.

El Gobernador de New York Andrew Cuomo anunció ayer que no se permitirá que los restaurantes antiendan personas en espacios cerrados. “Las hospitalizaciones no se han estabilizado y con una tasa de infección en aumento y la densidad de la ciudad de Nueva York, esto significa que comer en el interior es un riesgo demasiado alto. Continuará la comida para llevar, a domicilio y al aire libre.“, dijo en Tuít.

