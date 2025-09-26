Utuado se viste de historia: recorrido por el patrimonio edificado este sábado

¿Te apasiona la historia, la cultura y descubrir rincones con encanto? Este próximo sábado, 27 de septiembre de 2025, el Centro Cultural Jesús María Muñoz y su Comisión de Patrimonio Histórico invitan a la ciudadanía a participar de un Recorrido Histórico por las edificaciones de Utuado, una experiencia única para redescubrir el valor arquitectónico y cultural del casco urbano.

La cita será a las 9:00 de la mañana en el Centro Cultural Jesús María Muñoz, ubicado en la calle Dr. Cueto 103 de Utuado. Desde allí comenzará una caminata guiada en la que cada calle, edificio y pared contará su historia de la mano de dos reconocidos historiadores utuadeños: Iván “Ivancito” Collazo y Damián Lorenzo.

Durante el recorrido, los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar cómo el patrimonio edificado refleja la evolución social, económica y cultural del pueblo, mientras conocen anécdotas y datos poco divulgados que forman parte de la memoria colectiva utuadeña.

La actividad es libre de costo y está abierta a todo público. Los organizadores invitan a estudiantes, familias, investigadores y amantes de la historia a unirse a esta caminata educativa y enriquecedora.

Para más información, puede comunicarse al (787) 610-2029.

📍 Punto de encuentro: Centro Cultural Jesús M. Muñoz

🕘 Hora: 9:00 a.m.

👣 Actividad gratuita

