William Villafañe reafirma paridad en programas federales es un derecho permanente bajo la Estadidad

El candidato a la comisaría residente en Washington, William Villafañe, reiteró que el futuro próspero de Puerto Rico depende en centrar la discusión en alternativas no coloniales y fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos y, además, desmintió las expresiones del aspirante de la oposición quien indicó que el territorio incorporado no garantiza la paridad en programas federales.

“Luego de la Ley PROMESA, y cuatro casos del Tribunal Supremo Federal (Sánchez Valle, Aurelius, Franklin Trust y Vaello Madero), se desplomaron varios mitos. Se confirmó que el verdadero estatus de Puerto Rico es el territorio no incorporado (sancionado por 23 casos insulares) y que la Ley 600 no cambió esa realidad. También, quedó demostrado que el poder político de Puerto Rico dimana del Congreso y no sobre bases bilaterales”, explicó el también senador del Partido Nuevo Progresista.

Según Villafañe, el aspirante de la oposición por el escaño en Washington “cada día muestra más su desconocimiento al alegar que Puerto Rico no es colonia y su inexperiencia al asumir posturas en contra de la igualdad para todos los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico”.

“Para los estadistas la paridad no es una discreción, como algunos se han acostumbrado y sin vergüenza lo profesan. Para nosotros la paridad es un derecho y por eso buscamos la única fórmula de estatus que lo garantiza”, finalizó Villafañe.

